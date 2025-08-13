"Solo me defendí, no quería morir": Sereno de VMT que abatió a delincuente teme por su vida tras ser liberado

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sereno de Villa María del Triunfo, Denilson Gonzáles, fue liberado tras haber abatido a un delincuente que lo amenazó con una pistola. Pese a reencontrarse con su familia, teme por su vida, ya que, asegura haber recibido amenazas.

"Si no disparaba, el ratero me mataba"

A su salida de la comisaría del sector, el exmilitar aseguró que, actuó en defensa propia. Narró que todo ocurrió cuando se dirigía a cumplir su labor como conductor en la municipalidad distrital, cuando de pronto fue interceptado por un auto rojo, de donde descendieron dos sujetos armados y lo encañonaron.

"Yo reaccioné, tiré mi celular para ganar tiempo y poder sacar mi arma de defensa personal, ya que tengo licencia. Lo hice bajo legítima defensa", contó a América Noticias.

En ese sentido, dijo sentirse intranquilo y preocupado, ya que, sostuvo que tanto él como su familia han sido blanco de temor, debido a que, según reportó, vehículos y motocicletas vienen merodeando su hogar.

Tal como narró a la prensa, su madre, una adulta mayor que vive con él, viene atravesando episodios de ansiedad por la situación. Por este motivo, solicitó, por medio de su abogado, José Toledo, se le otorguen las medidas de protección correspondientes.

"Ayer en la noche, se ha visualizado vehículos, ya que esta zona no es tan transitada. Vehículos merodeando mi domicilio. Por lo cual, yo también estoy pidiendo medidas de protección con mi abogado presente para que así. Mi vida corre peligro y también mi integridad", comentó.

Ratero abatido vivía por casa del sereno

Tras una investigación exhaustiva, se concluyó que el delincuente ultimado respondía al nombre de Giampierre Angulo Tejada, de 25 años, y se reveló que era un vecino del sereno, por lo que temen que personas cercanas al ratero quieran cobrar venganza.

Ante ello, Toledo, el letrado encargado de la defensa de Gonzáles, señaló que la Fiscalía amplió la pesquisa por 60 días, con lo que se busca esclarecer el robo agravado y el asesinato de Angulo Tejada.

En esa línea, indicó que su defendido continuará bajo investigación por el uso de su arma, pese a que, como exmilitar, cuenta con licencia vigente para hacer uso de la misma.

Si se ve amenazado, volvería a usar su arma

En otro momento, el recientemente liberado solicitó el apoyo constante de la Policía Nacional del Perú y las autoridades, ya que se siente en la incertidumbre de que algo le pudiera pasar a él o a sus allegados.

En ese sentido, indicó que, de verse otra vez amenazado por algún facineroso, no dudaría en volver a usar su arma, bajo el argumento de la legítima defensa de su vida.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras casi 18 horas desde su detención, el agente de serenazgo que abatió a un presunto delincuente en Villa María del Triunfo fue finalmente liberado. En declaraciones para Exitosa, su abogado manifestó que el sereno actuó en legítima defensa, y... pic.twitter.com/W4A2oxriJ6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 13, 2025

Asimismo, el abogado del sereno comentó a Exitosa que su representado, tras repeler el ataque, buscó brindar los primeros auxilios al delincuente que yacía en el suelo, sin embargo, ya estaba muerto.

Narró que múltiples personas se apersonaron al lugar y, en un momento de distracción, el arma con el que fue atacado desapareció, lo que, según contó el letrado, perjudicaría el proceso en el que el exmilitar está inmerso.

De este modo, se conoció que el sereno de VMT que abatió a un delincuente denunció reglaje en su contra, por lo que teme por su vida y la de sus familiares.