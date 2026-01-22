¡Atención! Cierran Camino Inca a Machu Picchu: Conoce AQUÍ el MOTIVO y la FECHA de reapertura

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Atención turistas! La Jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu, informó el cierre temporal del Camino Inca a la ciudadela, debido a una serie de trabajos ya previstos para esta parte del año en la región Cusco. A continuación, te brindamos los detalles de las acciones a realizar y el tiempo que permanecerá cerrada una de las áreas con mayor biodiversidad del Perú.

Tiempo de cierre a visitantes

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco del Ministerio de Cultura, el cierre al acceso de este majestuoso lugar está programado desde el sábado 31 de enero hasta el 1 de marzo del 2026.

Es importante señalar que, los motivos de esta medida obedecen a los trabajos de mantenimiento y conservación ya establecidos en el Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca. En ese sentido, durante todo el mes de febrero, 60 especialistas y obreros se desplazarán desde el poblado de Piscacucho, del distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu, a fin de llevar a cabo las labores.

El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina Alpaca, indicó a la Agencia Andina, que el personal comenzará la intervención en la ruta que comprenden los monumentos arqueológicos de Salapuku, Qhanabamba, Qoriwayrachina, Willkaraqay, Patallaqta, Tunasmoqo, Pawkarkancha, Patawasi, Sayacmarca, Qonchamarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna, Chachabamba y Choquesuysuy.

Trabajos a realizar

Con referente a las labores a realizar en los próximos días, el jefe del parque arqueológico indico que se realizará el mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos, mantenimiento de las estructuras de madera, puentes, rampas, barandas, a fin de salvaguardar la seguridad de las 500 personas, entre turistas y porteadores, que acuden a diario al lugar.

Asimismo, los trabajos contemplan en los espacios de campamento, tratamiento de pisos, drenes, estabilización de muros de contención y mantenimiento de los servicios higiénicos. "También vamos a hacer, en algunos sectores, el desquinche de rocas, para prevenir la posible caída de rocas", precisó.

De esta manera, recordó que una última emergencia se reportó en noviembre último, cerca al campamento de Wiñaywayna, lo que obligó a desviar la ruta para llegar a Chachabamba y Choquesuysuy.

Finalmente, detalló que junto a responsables del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), se estabilizará taludes y colocarán geomallas para una mejor contención, la cual será previa valuación técnica.