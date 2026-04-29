Día Internacional de la Danza: ¿Cuáles son las más representativas del Perú?

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Todos los 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. Una forma de expresión que está presente en diversos países y culturas. Asimismo, el Perú es un lugar que alberga gran cantidad de danzas que representan diferentes zonas del territorio nacional.

En ese sentido, estos emblemáticos movimientos sincronizados identifican a una serie de pueblos de todas las localidades, distritos, provincias y departamentos que conforman el país.

Estas danzas, acompañadas de música, melodías y cantos que enriquecen su expresión, son fruto de un intenso mestizaje que recoge lo mejor de las culturas ancestrales y los aportes europeos y africanos.

A través de ellas, la cultura peruana se muestra en toda su riqueza durante celebraciones tradicionales, religiosas, patronales y cívicas en distintas localidades del país.

¿Cuáles son las danzas más representativas del Perú?

Teniendo en cuenta la falta de estadística sobre este tema, pero según los datos recolectados en el Blog "Danzas del Perú". Los departamentos con mayor cantidad de danzas son: Cusco, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Puno y Ayacucho.

En todo el territorio nacional hay una gran cantidad de danzas. Sin embargo, algunas de estas son las que más representan al Perú de manera internacional, ya sea por la difusión de las mismas, la antigüedad o la ropa que las caracteriza.

Marinera

Dicho baile es uno de los mayores exponentes en el mundo, gran parte de su distinción es la expresión cultural que retrata el mestizaje. Incluso, en sus movimientos aborda alegría, vitalidad y sobre todo, elegancia. Esta danza fue la primera en ser declarada Patrimonio Cultural en 1986.

Huaino

Conocido en la sierra peruana, su origen viene desde los tiempos prehispánicos. Incluso, como parte de esta narrativa, vendría a encajar en la expresión del Perú indio y mestizo. Además, este baile ha aportado diferentes variantes en más regiones.

Danza de tijeras

Inscrita en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la danza de tijeras es una expresión tradicional de los pueblos y comunidades quechuas de la cordillera andina central del sur del Perú (Huancavelica, Ayacucho y Apurímac).

Festejo

Danza alegre y rítmica del folclor afroperuano, creada por habitantes africanos traídos al Perú de lugares como Congo, Angola y Mozambique durante el siglo XVII por los conquistadores españoles para realizar trabajos agrícolas, mineros y domésticos.

En conclusión, la difusión y preservación de estas muestras de expresión, permiten seguir desarrollando vigencia de la cultural peruana en todo el mundo.