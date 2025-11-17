¡Atención! Machu Picchu y el Camino Inka habilitan desde hoy la venta de boletos de ingreso para el 2026

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tal como fuera anunciado desde días atrás, desde hoy, lunes 17 de noviembre, se habilita la reserva y el pago de boletos de ingreso a la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machupicchu, con la finalidad de facilitar una mejor planificación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje.

Cabe señalar que, las entradas para la Red de Caminos Inka estarán vinculados al circuito 3B dentro de la Llaqta de Machupicchu. Asimismo, desde el Ministerio de Cultura (Mincul) comunicaron que vienen realizando las coordinaciones técnicas necesarias para la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka.

Proceso de venta de entradas

De acuerdo con lo informado por el Mincul, por primera vez, este proceso se adelanta de diciembre a noviembre, con el objetivo de mejorar la organización y evitar saturaciones en los días de mayor afluencia.

En ese sentido, el horario de apertura de las reservas es desde las 8:00 a. m. para el Camino Inka; mientras que, para la Llaqta Inka de Machupicchu, inicia al mediodía. Una vez hecha la reserva en la página web https://tuboleto.cultura.pe/inicio, los futuros visitantes deberán realizar el pago en la misma plataforma, según el cronograma establecido:

Cronograma de Reservas Anticipadas para el Acceso a la Red de Caminos Inka 2026: https://bit.ly/4r35kDv

Cronograma de pagos de Reservas Anticipadas para la Red de Caminos Inka 2026: https://bit.ly/4rjTmF

Cronograma de Reserva y Pagos para el Ingreso a la Llaqta Inka de Machupicchu: https://bit.ly/4piafil

Turistas también podrán acceder al circuito de la ruta 3-B

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, oficializó la modificatoria al Reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Llaqta o Ciudad Inka de Machupicchu.

Mediante la publicación de la Resolución Ministerial N.º 000306-2025-MC, fue incorporado el artículo 15-B el citado reglamento en favor de las personas que recorren la Red de Caminos Inka y que buscan continuar su trayecto hacia la Llaqta de Machu Picchu.

De acuerdo con lo promulgado por el Gobierno, y la publicación del mencionado artículo, los visitantes que procedan de la Red de Caminos Inka y continúen su recorrido hacia la Llaqta de Machupicchu pueden acceder al circuito de la ruta 3-B, conforme a la capacidad de carga diaria aprobada para la Llaqta.

Cabe señalar que, el número máximo de boletos disponibles y su posterior distribución estarán consignados en un informe elaborado por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con el objetivo de no afectar la capacidad de carga total vigente y priorizar la preservación y conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

Para mayor información, la DDC Cusco indicó que están habilitadas las líneas telefónicas (084) 582030, (084) 321 5555 y desde el extranjero el +51 1 321 5555, así como los correos electrónicos: [email protected] y [email protected].