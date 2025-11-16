Mininter realizó inspección al Aeropuerto Jorge Chávez: Supervisó servicios PNP y aduaneros

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior, encabezado por Vicente Tiburcio realizó una inspección a los servicios policiales y aduaneros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El objetivo fue constatar la calidad del trabajo que realizan estos dos sectores en el principal terminal aéreo del Perú.

Recorrido por varias áreas del Jorge Chávez

Recibido por los generales PNP Carlo Mori Rimachi, director de Fronteras, y Michael Flores Álamo, director de Turismo, el titular del Mininter se trasladó por las oficinas policiales y de Aduanas de la terminal ubicada en el Callao. También participó el general PNP Óscar Gonzales Troncos, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria.

Tiburcio Orbezo conversó con el personal a cargo de los módulos de la Dirandro, Requisitorias y Policía Fiscal, para conocer más de cerca sus funciones. Además, esto le permitió identificar las necesidades y reforzar la coordinación operativa en un espacio estratégico como es el aeropuerto con más concurrencia e importante del país.

El ministro del Interior también observó los puestos de migraciones, donde vio cómo son atendidos tanto los pasajeros nacionales e internacionales. Recogió las inquietudes del personal que tiene bajo su cargo el fortalecimiento de los procesos de control migratorio para que optimicen la experiencia de los usuarios que transitan por el aeropuerto.

Finalmente, recorrió la la zona Boulevard, ubicada en el segundo nivel del nuevo terminal, donde se realizaron las actividades de inauguración de los próximos Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025. Ahí, dialogó con Renzo Manyari Velazco, presidente del Comité Olímpico Peruano, para coordinar acciones conjuntas que garanticen la seguridad del evento.

¿Cuántos pasajeros puede atender en simultáneo en Jorge Chávez?

El nuevo terminal aéreo de la capital peruana y permitió en su primer mes de funcionamiento, en junio, atender a más de 2 millones de viajeros. Se estima que anualmente podrá atender a más de 30 millones, con una proyección de 40 millones cuando se completen las ampliaciones de puertas de embarque.

Su nueva capacidad operativa le permite tener 54 vuelos por hora, lo que deja una estimación aproximada de casi 500 mil al año. Esto supera con amplitud lo que registraba cuando funcionaba en la avenida Faucett, promediando 200 mil anuales.

