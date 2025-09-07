Perú vence a Chile y enfrentará a Venezuela en la final del Mundial de Desayunos

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú y Venezuela son los dos países clasificados a la final del Mundial de Desayunos. El pan con chicharrón batió récord de votación contra la marraqueta con palta de Chile.

Perú clasifica a la final del Mundial de Desayunos

El streamer Ibai Llanos publicó en su cuenta oficial de Tik Tok la clasificación de los dos países que han avanzado a la final del Mundial de Desayunos teniendo a Perú y Venezuela como finalistas.

El concurso que cerró este domingo 7 de setiembre a las 12:12 del día, hora local, logró una gran acogida mediática, siendo la votación peruana la más alta alcanzada dentro del todo el torneo organizado por el español.

Los votos que obtuvo el pan con chicharrón alcanzó los 9.837.000 millones de votos frente a los 7.837.000 millones de votos obtenidos por la marraqueta con palta del país chileno; una aplastante diferencias de más de 2 millones de votos a través de las diferentes redes sociales. Con esta victoria peruana, el delicioso plato avanzó a la final y ahora tendrá que disputarse el primer puesto de esta copa.

"Perú ha roto récord de votos, casi 10 millones de votos para el pan con chicharrón y esto hace que Perú avance a la gran final", contó Llanos.

Por su parte, Venezuela triunfó en la fase semifinal contra el país de Bolivia. Las arepas venezolanas obtuvieron 5.531.000 millones de votos frente a un total de 5.219.000 millones de votos para las salteñas bolivianas. Se obtuvo 312.000 mil de votos de diferencia entre ambos países.

Hasta el momento, el representante peruano, se ha posicionado como el desayuno con mayor cantidad de votos alcanzados durante todo el torneo. Además, el creador de contenido contó que ha habido más de 28 millones de votos en esta semifinal superando a los 26 millones de votos alcanzados en los cuartos de final entre los ocho países.

@ibaillanos These are the finalists of the World Breakfast Championship. ♬ sonido original - Ibai

Perú se enfrentará a Venezuela en la final

La final del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos se disputará entre Perú y Venezuela, en esta competencia digital de platos emblemáticos sin precedentes.