Capturan en Bolivia a narcotraficante prófugo del VRAEM alias "Tío Vago"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La policía boliviana logró la captura de alias 'Tío Vago' en la ciudad de Santa Cruz donde el criminal vivía bajo una falsa identidad. Figueroa Saume cuenta con antecedentes por narcotráfico en el país.

Alias 'Tío Vago' fue capturado en Bolivia

El pasado 27 de agosto, la Policía Nacional de Bolivia lograron la captura de Clodoaldo Figueroa Saume, un narcotraficante peruano relacionado a la organización armada Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), siendo uno de los más buscados por las autoridades peruanas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público allanaron siete viviendas en la ciudad de Santa Cruz donde se logró la captura de tres presuntos criminales relacionados a una organización criminal dedicada al secuestro y narcotráfico. Uno de los detenidos fue alias 'Tío Vago'.

Debido a sus antecedentes, Figueroa Saume fue previamente relacionado con el grupo armado SL lo que alertó a los agentes bolivianos. Además, según investigación policial, formaba parte de una red dedicada al traslado de cocaína desde la selva peruana y procesada en laboratorios clandestinos en Bolivia. El destino final de las cargas serían enviados hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

'Tío Vago' ya había sido entregado a autoridades peruanas en 2019

Durante su captura el pasado agosto, efectivos bolivianos lograron la identificación de los tres delincuentes: Olimpia SIles Ríos, Axel Zorrilla Figueroa y Rafael Cossío Limachi. Cossío Limachi era una de las identidades falsas usadas por Clodoaldo Figueroa Saume para despistar su seguimiento en el país vecino.

El 24 de julio de 2019, alias 'Tío Vago' fue capturado y expulsado de Bolivia por el mismo delito de tráfico ilícito de drogas. Sorprendentemente, Clodoaldo Figueroa fue capturado con la misma identidad falsa que usaba durante 2025.

En ese momento fue detenido en la ciudad boliviana de Trinidad y desde ese año contaba con dos órdenes de captura en Perú: una en Cusco y la otra en Madre de Dios. La investigación por la cual estaba investigado era el envío de narcoavionetas entre Perú y Bolivia con grandes cargamentos de droga.

En julio de 2019, fue entregado a las autoridades peruanas para ser procesado, sin embargo, huyó del país mientras era procesado judicialmente por exportar droga.

El pasado 27 de agosto de 2025, seis años después de haber sido capturado por primera vez en Bolivia, Clodoaldo Figueroa Saume, alias 'Tío Vago' fue nuevamente capturado por el delito de tráfico ilícito de drogas.