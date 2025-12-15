Tragedia en carretera tras volcadura de camión: Reportan al menos ocho fallecidos y varios heridos

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente vehicular sorprendió a la ciudadanía. La volcadura de un camión dejó ocho personas fallecidas y varios heridos en el kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Ocho fallecidos tras volcadura de camión

De acuerdo a los primeros reportes, un camión urbano circulaba por la Ruta 611 Apodaca-Pesquería hasta que de pronto, alrededor de las 5:00 p.m. del último domingo, 14 de diciembre, en el km. 24 de la carretera a Miguel Alemán, a la altura del entronque con el Bulevar Aeropuerto, en el municipio de Apodaca, sufrió un aparatoso accidente.

Las autoridades de Protección Civil del estado y medios internacionales sostienen que el conductor del vehículo habría perdido el control hasta chocar contra un muro de contención y posterior volcadura de la unidad, provocando la muerte de ocho personas y al menos 16 pasajeros heridos.

"Se reportaron 16 lesionados, se desconocen datos de las personas heridas hasta el momento, siendo trasladados por distintas dependencias municipales", informó Protección Civil de Nuevo León en una actualización posterior a las 9:00 p.m.

Investigan accidente en Nuevo León

Hasta el lugar del accidente se apersonaron personal de la Cruz Roja, CRUM, Protección Civil Apodaca, Pesquería, Juárez, Higueras, Sedena y Servicios Periciales de México para atender a los lesionados.

Peritos y agentes viales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro vehicular, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente si hubo exceso de velocidad, falla mecánica u otros factores involucrados. Sin embargo, se maneja la hipótesis de que el percance vial pudo haber sido provocado por el pavimento mojado y resbaladizo debido a las lluvias.

Erik Cavazos, director de Protección Civil, añadió que la falta de pericia al volante habría jugado un papel importante.

Autoridades lamentan la tragedia en Nuevo León

El alcalde de Apodaca se pronunció públicamente tras el trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán, en el que se vio involucrada una unidad de transporte público de la ruta 611 Pesquería.

El burgomaestre expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del siniestro vehicular, asegurando que el municipio acompañará institucionalmente a los afectados. Finalmente, pidió al resto de conductores circular por la zona con cautela, debido a las constantes precipitaciones.

Es así como una vez más un accidente ocurre en una concurrida carretera. Se reportó que un camión que trasladaba pasajeros terminó volcándose en México, dejando un saldo preliminar de al menos 8 fallecidos y 16 heridos.