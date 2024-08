Bono de 7 mil soles: ¡Atención! Conoce AQUÍ si eres uno de los afortunados de este beneficio

07/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se pudo conocer que un sector laboral del Estado estaría próximo a recibir 7 mil soles extra por sus labores. El Poder Judicial dio a conocer quiénes serían los trabajadores que recibirían este beneficio monetario dispuesto para un grupo específico de la fuerza laboral de este poder del Estado.

El dinero extra lo recibirán, aparte de sus labores, aquellos que desempeñan trabajo en el PJ. Ello estuvo sostenido en la Ley N° 32103, la misma que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos relacionados tanto con la reactivación económica y con otras medidas.

El Diario Oficial El Peruano hizo pública la medida que esta nueva normativa se autorizó por el artículo 41 de la norma que contempla de manera excepcional el desembolso durante el Año Fiscal 2024. Este dinero no estará sujeto a cobros por cargas sociales, ni tampoco formará parte de los beneficios laborales, como también no será de naturaleza pensionable. Es decir, no tendrá carácter remunerativo.

¿Quiénes accederán a este bono de 7 mil soles?

El Poder Judicial especificó mediante un comunicado que el dinero presupuestado, en nivel funcional programático, valdrá hasta por 21 millones 427 mil soles en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

El personal beneficiado será principalmente trabajadores del Régimen Especial de Contratación Administrativa del Poder Judicial (CAS). Este irá para quienes ganen menos de 1,950 soles y deberán estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Plantillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a la fecha de que la normativa entre en vigencia.

Vale recordar que el comunicado de la institución judicial remarca que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la mencionada bonificación única para los trabajadores CAS.

¿Cuándo se pagará?

Todavía se mantiene a la espera por la fecha exacta para el depósito del monto extraordinario. El Poder Judicial aún no ha definido su establecimiento, ello se debe a la falta de publicación de la norma para otorgar el bono.

"El Poder Judicial se encuentra a la espera de la publicación de la referida norma para ejecutar el otorgamiento del bono extraordinario en beneficio de nuestro personal en el mes de agosto de 2024 y de acuerdo a los criterios establecidos para su percepción en la referida norma", argumenta el PJ en una nota de prensa.

Así se pudo conocer qué trabajadores del sector público recibirán una bonificación extra de 7,000 soles a partir de agosto. El Poder Judicial, especificó que trabajadores CAS recibirán este beneficio, sin embargo, aún no dan la fecha de entrega.