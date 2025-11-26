PNP captura a tres presuntos miembros de 'Los Injertos del Rímac' con granada y explosivos

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional capturó a tres presuntos miembros de la organización criminal conocida como 'Los Injertos del Rímac' como parte de un nuevo golpe a la criminalidad. Durante el operativo incautaron armamento y explosivos de guerra.

Antecedentes e ingreso a penal

Los tres sujetos fueron intervenidos en un inmueble ubicado en la avenida Manuel Vargas, en el sector Ciudad y Campo, del Rímac. Los individuos fueron identificados como Abraham Nuñez Chota, alias 'Gordo Abraham' y señalado como el sicario de la organización; David Vergara, alias 'Deivy' que sería el encargado de vigilar a las víctimas; y Deyanira Murga, alias 'Negra' quien sería la presunta responsable de la logística de la banda.

El jefe de la División de Investigación de Extorsión, el coronel Víctor Revoredo, brindó detalles sobre los antecedentes de uno de los intervenidos, uno de ellos, estuvo en un penal, asegura.

"Se ha logrado intervenir a este sujeto, a este irrecuperable, este sicario ya ha estado detenido por la misma modalidad en el penal de Cajamarca (...), quien ante las evidencias obtenidas por las pesquisas (...) ha aceptado que ha participado en este evento criminal en la modalidad de extorsión en agravio de una empresa", detalló.

Durante la intervención se hallaron armamentos y explosivos de guerra, municiones, droga, teléfonos celulares y una balanza gramera, así como una mototaxi que habría sido usada en un asesinato.

Vínculo con crimen

Según la PNP la organización criminal estaría vinculada a tres graves hechos criminales en las últimas semanas, el más reciente fue un atentado a balazos contra la empresa Brescos, donde un obrero resultó herido, así como un ataque contra el restobar Amancaes, que se registró el 15 de noviembre, y el asesinato del taxista Victor Quispe, quien falleció por disparos en el Malecón Castilla.

"Hay evidencias objetivas que los vinculan en dos hechos de sangre más, uno ocurrido hace días en una discoteca donde se lesionó a un sin número de personas con una capacidad de fuego bastante regular y también contra un taxista", explicó Revoredo.

Es así como tres integrantes de 'Los Injertos del Rímac' fueron detenidos por parte de la Policía Nacional en medio de un operativo que golpea a la criminalidad organizada que atormenta a nuestro país.