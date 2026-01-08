PNP descarta salida masiva de venezolanos en frontera con Ecuador tras captura de Maduro: "Todo está normal"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el último fin de semana en Caracas, miles de ciudadanos venezolanos instalados en el Perú comenzaron a celebrar la operación militar estadounidense que permitió su captura. Del mismo modo, comenzó a establecerse como gran incógnita si es que tras el accionar dirigido por Donald Trump, iban finalmente a regresar a su país de origen.

Como respuesta inmediata, el Gobierno peruano anunció que, tal como lo adoptó Argentina y Ecuador, denegará el ingreso al territorio nacional de los ciudadanos "llaneros" vinculados el régimen chavista con el refuerzo de las fronteras, labor que estará a cargo de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Descartan salida de venezolanos del Perú

En medio la captura de la ahora expareja presidencial venezolana, desde la PNP han revelado cuál es la situación actual del flujo migratorio en la frontera norte, principalmente en Tumbes. En ese sentido, el jefe de la región policial de dicho departamento fronterizo, Gral. Luis Enrique Pacheco Cornejo, descartó para Exitosa un éxodo de venezolanos, prefiriendo así, permanecer un tiempo más en nuestro país.

"Si bien es cierto, que por lo ocurrido en Venezuela, hay diferentes posibilidades, como han hablado, de que puedan salir de manera masiva por esta zona de la frontera, no es cierto. Acá, el comportamiento está dentro de los parámetros normales, pero la Policía Nacional, con los órganos de inteligencia, estamos atentos en todas las fronteras del Perú para poder estar observando este comportamiento", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el jefe de la Región Policial Tumbes, general Luis Pacheco Cornejo, descartó una salida masiva de venezolanos en la frontera con Ecuador tras la captura de Nicolás Maduro. "Todo se desarrolla de manera normal", acotó.



📻 95.5... pic.twitter.com/dd2COemuMb — Exitosa Noticias (@exitosape) January 8, 2026

Desde que comenzó la migración venezolana al Perú desde el año 2017, aproximadamente cerca de 1 600 000 extranjeros ingresaron al país, entre legales, ilegales y refugiados. Quien se encargó de dar dicha cifra para nuestro medio fue el exsuperintendente de Migraciones, Armando García Chunga, coincidiendo con el jefe de la Región Policial Tumbes al señalar que "el flujo es permanente" y mas aún en el contexto político en el que está Venezuela.

Presidente José Jerí se comunicó con Edmundo González

El presidente José Jerí, sostuvo la mañana del miércoles 7 de enero, una conversación telefónica con su par electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la que le expresó su decidido apoyo para que el proceso de transición política se lleve a cabo con respeto a la voluntad popular.

El presidente de la república José Jerí sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país,... pic.twitter.com/OmdoChwI9e — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 8, 2026

La comunicación se produce en una situación de alta tensión regional, marcado por la captura de Nicolás Maduro y el debate sobre el futuro político del chavismo en su país de origen, el cual es encabezado ahora por Delcy Rodríguez.

En ese sentido, el respaldo del presidente peruano se suma a los pronunciamientos de otros gobiernos latinoamericanos, quienes han pedido que se respete el resultado electoral del 28 de julio del 2024, cuando logró imponerse a Maduro Moros de manera contundente, posición que le valió que siga siendo reconocido como el único presidente legítimo de Venezuela por parte de gran parte de América Latina.

De esta manera, desde el Perú confirman que no hay éxodo alguno de venezolanos, mientras el Estado alista acciones para evitar que otros busquen impunidad en nuestro país.