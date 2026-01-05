Armando García: "Más de un millón 200 mil venezolanos pasaron alguna vez por la base de datos de Migraciones"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exsuperintendente de Migraciones, Armando García Chunga, reveló cifras sobre el ingreso de los ciudadanos venezolanos al Perú desde que empezó la migración masiva desde el año 2017, a consecuencia de la grave crisis político, económico y social que todavía atraviesa el mencionado país.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el jefe de la entidad adscrita al Ministerio del Interior entre los años 2022 y 2025, sostuvo que Migraciones no está a cargo del control de fronteras, por lo que deslindó responsabilidad alguna sobre el ingreso de los extranjeros al territorio nacional.

Cerca de 1 600 000 venezolanos ingresaron al Perú en los últimos años

En diálogo sostenido con Nicolás Lúcar, el extitular de la Superintendencia de Migraciones reveló que aproximadamente 1 200 000 venezolanos ingresaron al país en los últimos años, pero tomando en cuenta únicamente los registros de la institución. Es decir, la cifra es mucho más alta, considerando a quienes ingresaron irregularmente o por calidad de refugiados.

"Lo que ha pasado por base de datos es 1 200 000, de los que alguna vez pasaron por la base de datos de Migraciones. A ello hay que sumarle, los que han ingresado de manera irregular o los que son solicitantes de refugios, que esa base de datos la tiene Cancillería; 1 600 000 (son los que ingresaron), ahora, el flujo siempre es permanente, hay un ida y vuelta", comentó.

En esa línea, indicó que en su momento se había advertido sobre la posibilidad de una salida masiva de extranjeros, así como un nuevo ingreso de significante cifra en una "situación de incertidumbre", en clara referencia a la crisis que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, hoy en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, figura que -para su análisis- debe ser prioritaria, teniendo en cuenta a quienes ya tienen un arraigo en el Perú.

Gobierno peruano adopta medidas contra venezolanos ligados al régimen chavista

Tal como lo adoptaron en Argentina y Ecuador, el Gobierno del Perú anunció que no permitirá el ingreso al territorio nacional de los ciudadanos venezolanos vinculados el régimen de Nicolás Maduro, en su afán de buscar impunidad desde diferentes partes de Latinoamérica.

"Se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país conforme al libre ejercicio de nuestra soberanía en pro del orden interno y seguridad nacional, respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la justicia", señala el comunicado emitido por el Mininter.

En ese sentido, la labor quedará en manos de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, en un escenario de incertidumbre sobre el tiempo que demorará la transición en Venezuela, aunque desde Estados Unidos afirman que "no será próxima".

Para el exjefe de Migraciones, es indispensable que el Ejecutivo mantenga acciones firmes ante la posibilidad de una nueva migración, mientras Estados Unidos y Venezuela coordinan la transición; es decir, las elecciones para elegir a la nuevas autoridades locales, totalmente aisladas al chavismo.