Suboficial PNP asesina de un disparo a su pareja en Santa Anita: Confesó el crimen y permanece detenido

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) se entregó a las autoridades tras confesar el asesinato de su pareja, también policía, al interior de la habitación en la que convivían en Santa Anita. Según información policial, el sujeto permanece detenido a la espera de las diligencias respectivas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el crimen se habría cometido en horas de la madrugada de este martes 24 de marzo, exactamente en la calle Las Palmeras, en donde se ubica un edificio de cuatro pisos.

Precisamente en el cuatro piso, ocurrió el asesinato de la fémina de tan solo 20 años, que también se desempeñaba como suboficial de la PNP y pertenecía a la Unidad de Tránsito Este l. Fue su propia pareja, identificado como Felipe Mario Gutiérrez (23) quien la desvivió tras dispararle a la altura de la cabeza.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y allí, pudo mantener diálogo con el jefe de la DIVOPUS Centro 2, Cnel. Gastón Alzamora, quien se encuentra a cargo del caso. Al respecto, el coronel PNP brindó mayor detalle sobre este macabro hecho.

En esa línea, precisó que el suboficial de tercera que presta servicio en 'Los Halcones' de la Región Policial Lima habría usado su propia arma para ejecutar el disparo contra su pareja, con la que convivía hace apenas dos meses. Según indicó, se trataría de una "situación pasional"; sin embargo, se están realizando las investigaciones correspondientes.

"Con las primeras investigaciones podemos avizorar que tenían una relación de convivencia, eran pareja, tenían una relación de convivencia bastante complicada", precisó el coronel PNP.

Suboficial permanece detenido

El coronel Alzamora informó que Felipe Gutiérrez se entregó a las autoridades tras haber cometido el crimen. El propio efectivo policial llamó al número de la Central de Emergencia de la PNP para contar lo sucedido; luego de ello, agentes policiales llegaron y lo detuvieron para posteriormente, derivarlo a la Comisaría Villa Hermosa.

Cabe mencionar que, en estos momentos, el efectivo viene pasando las diligencias correspondientes para que lo trasladen a la DEPINCRI y así se continúen las investigaciones del caso. "Él ha indicado que está arrepentido", dijo el coronel PNP.

"El incidente ha sucedido, hay un cadáver, hay un arma de fuego, hay un disparo, hay evidencias de licor, todo esto es materia de investigación (...) Esa conducta amerita una detención, la Inspectoría General ya se hizo cargo de los hechos", precisó.

Para concluir, se conoció que las investigaciones policiales continuarán a cargo de la DEPINCRI de Santa Anita, mientras que el efectivo policial permanece detenido para esperar las diligencias de ley.