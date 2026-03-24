Fiscalía inició investigación preliminar contra suboficial PNP que asesinó a su pareja en Santa Anita

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el suboficial de la PNP que confesó haber asesinato a su propia pareja en el interior del domicilio donde convivían, ubicado en el distrito de Santa Anita. El sujeto será investigado por el presunto delito de feminicidio.

Investigación preliminar por feminicidio

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brindó breves detalles sobre esta medida tomada por la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate.

En esa línea, precisaron que la fiscal provincial Cecilia Oré Sosa, quien se encuentra a cargo del caso, realizará las diligencias de ley correspondientes en torno a este caso que involucra al agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Felipe Gutiérrez, quien será investigado por el delito de feminicidio en agravio de su pareja que también era suboficial de la PNP.

"Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) inició investigación preliminar al policía Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja L. G. (20)", escribieron en sus redes sociales, este martes 24 de marzo.

De acuerdo a las indagaciones iniciales, los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada de este martes 24 de marzo, exactamente en la habitación en donde ambos convivían, la cual se ubica en Santa Anita. En dicho lugar, la pareja habría tenido una discusión, por lo que el policía habría utilizado su arma de fuego para cometer el crimen.

Fiscalía dispone diligencias

Cabe mencionar que, como parte de las diligencias de ley, los representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver. Asimismo, se ordenó el informe de necropsia sobre la agraviada, así como la inspección técnico policial en el lugar de los hechos.

Además, se recibirán las declaraciones testimoniales tanto del policía, como de los familiares y vecinos de la víctima; ello entre otras actividades urgentes para aclarar los hechos. También se dispuso la ejecución de pericias criminalísticas al arma presuntamente utilizada.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) inició investigación preliminar al policía Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja L. G. (20).



🗞️ Lee la nota de prensa:... pic.twitter.com/7RFYnqQKKB — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 24, 2026

Es importante recordar que, según información policial, el suboficial Felipe Gutiérrez confesó el crimen y se entregó a las autoridades. Por el momento, permanece detenido y está pasando las diligencias correspondientes mientras se realizan las indagaciones.

De esta manera, la Fiscalía investigará al efectivo policial Felipe Gutiérrez por el delito de feminicidio en agravio de su pareja, quien también pertenecía a la PNP. Ambos convivían en el distrito de Santa Anita.