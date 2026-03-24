PNP capturó a menores que asaltaron a escolar en Los Olivos: Uno de ellos es hijo de condenado a cadena perpetua

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos menores de edad que son acusados de asaltar a un escolar que se encontraba mientras comía una salchipapa en el distrito de Los Olivos. Uno de los intervenidos es hijo de un condenado a cadena perpetua.

PNP detiene a menores acusados de asaltar

Agentes de la PNP detuvieron a dos menores que serían integrantes de la banda criminal 'Los fríos de Los Olivos'. Estos mismos agredieron y robaron un celular a un escolar que se encontraba comiendo una salchipapa en el jirón Huáscar.

De acuerdo a información del coronel PNP Óscar Nakandaraki, jefe de DIVOPUS Norte I, afirmó que la mencionada organización delictiva se dedica al robo agravado e infracción a la ley penal debido a que son menores de edad.

En tal sentido, detalló que la primera intervención se desarrolló en el asentamiento humano 6 de noviembre precisamente en el pasaje San Pablo en el mencionado distrito del Cono Norte. Mientras que la segunda diligencia se ejecutó en el cruce de la avenida Principal y la avenida 28 de julio en un inmueble en el que vivía otro intregrante del grupo criminal.

Además, el coronel Nakandaraki reveló que se encontraron en el poder de estos sujetos un total de cinco celulares que tienen procedencia ilícita y también el dispositivo móvil que le fue hurtado al estudiante.

Hay que señalar que, en el transcurso de las detenciones y de las diligencias preliminares apareció una segunda víctima de estos hampones quien, en declaraciones a las autoridades policiales, precisó que en el parque Chavarria le quitaron su celular.

Vecinos intentaron evitar intervención de los menores

En medio de la intervención policial a los menores de edad sus vecinos buscaron evitarla cuestionando la presencia de varios agentes para detenerlos, hecho que no se observa cuando se realiza este tipo de diligencias con asesinos. "Por un mocoso vienes con cinco efectivos", expresó uno de ellos.

Un dato que vale resaltar es que, uno de los menores es hijo del delincuente Frank López Quiroz, alias 'Mata por gusto', quien fue condenado a cadena perpetua en el 2024. Ambos menores de edad fueron derivados a la comisaría Sol de Oro para la continuidad de las diligencias de acuerdo a ley.

Es así que tras un rápido accionar de la Policía Nacional se logró capturar a dos menores que robaron el celular de un escolar que se encontraba comiendo una salchipapa en el distrito de Los Olivos.