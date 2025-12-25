Betsy Chávez: PNP refuerza seguridad en la Embajada de México para impedir su fuga durante Navidad

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Navidad de este año no será tranquila para Betsy Chávez. La exministra, que permanece asilada en la Embajada de México, está bajo vigilancia reforzada por la PNP debido a rumores de que podría aprovechar las fiestas para intentar escapar.

Refuerzo policial frente a la Embajada de México

Desde San Isidro, se pudo constatar que la residencia de la Embajada de México donde permanece Betsy Chávez se encuentra rodeada por un contingente policial mucho mayor al habitual.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que la presencia de efectivos se duplicó y triplicó en los últimos días ante posibles intentos de fuga durante la Navidad.

Los policías permanecen vigilantes en todo momento y se ubican estratégicamente alrededor de la residencia para prevenir cualquier riesgo.

"Muy probable que podrían aprovechar lo que alguien podría pensar: descuido por la fecha, por el relevo, disminución del personal o que se retire parte del personal. Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial" afirmó Óscar Arriola.

A pesar de que algunos policías compartieron un pequeño momento navideño, todos permanecen concentrados en la seguridad, conscientes de que la exministra podría intentar huir del país durante estas fiestas.

Betsy Chávez condenada a 11 años de prisión

La vigilancia reforzada se intensificó debido a la sentencia de Betsy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La sentencia incluye una orden de captura nacional e internacional, aunque no puede ejecutarse mientras permanezca bajo protección diplomática mexicana.

Esta medida judicial elevó la preocupación de que Betsy Chávez pudiera aprovechar las celebraciones de Navidad para escapar, lo que motivó la intervención de la PNP con un despliegue mucho más intenso que en semanas anteriores.

Pedro Castillo y Huerta también reciben condena

Recordemos que, junto a la sentencia de Betsy Chávez, también se dictaron condenas contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Willy Huerta, ambos considerados coautores del intento de quiebre del orden constitucional.

Betsy Chávez, Pedro Castillo y Willy Huerta recibieron la misma pena por conspiración, según lo determinado en el adelanto de fallo del Poder Judicial.

Con la vigilancia reforzada de la PNP, la residencia de la Embajada de México se mantiene bajo control absoluto para impedir que Betsy Chávez aproveche la Navidad y las festividades para intentar huir del país.