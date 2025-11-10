Policía captura a dos extranjeros de la banda "Rápidos y Furiosos" con granada y explosivos en San Martín de Porres

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú desarticuló a parte de la banda criminal "Los Rápidos y Furiosos", dedicada a la extorsión y al sicariato. En una intervención realizada por la Brigada Especial contra el Crimen (BREC) de la Dirincri, se capturó a dos ciudadanos venezolanos identificados como Jesús David Villegas Milano (alias "Muñeco") y Luis Eduardo Herrera Medina (alias "Cigarrito").

La intervención ocurrió en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno para enfrentar la criminalidad en la capital. Según informó el jefe de la Dirincri, Marco Conde Cuéllar, los detenidos eran parte activa de una red que usaba armas y redes sociales para intimidar a víctimas y rivales.

Durante la captura, realizada cuando los sujetos se desplazaban a bordo de un vehículo de placa BTC-078, los agentes hallaron una pistola calibre 3.8 con número de serie erradicado y seis municiones. Ambos fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial correspondiente.

Explosivos y granada en inmueble de San Martín de Porres

Tras la intervención, los agentes realizaron un allanamiento en un inmueble de cinco pisos, ubicado en el jirón Los Geranios, en San Martín de Porres. En el lugar se incautaron seis emulsiones explosivas encartuchadas y una granada de guerra tipo piña, elementos que refuerzan la hipótesis de que la banda estaba altamente organizada y armada.

El coronel Roger Cano, jefe de la BREC Lima Norte, señaló que la operación forma parte de una investigación en curso que ya permitió la captura de cuatro miembros adicionales de esta misma organización hace quince días. Dichos sujetos fueron ubicados en la zona de Huandoy, donde también se dedicaban a amedrentar a la población y presumir armas en redes sociales.

Las autoridades confirmaron que la organización criminal operaba mediante amenazas y videos intimidatorios, en los que sus integrantes mostraban su poder de fuego para forzar el pago de extorsiones por parte de empresarios y comerciantes locales.

Amenazas contra jefe policial y balance del operativo

Un hecho preocupante revelado durante el operativo es que el coronel Roger Cano habría sido intimidado por los mismos delincuentes. En los teléfonos incautados a los detenidos se halló material de seguimiento y reglaje dirigido al oficial, aparentemente como intento de amedrentarlo para frenar las investigaciones en la zona norte de Lima.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización y uso ilegal de armas de fuego y explosivos.

En resumen, la intervención permitió neutralizar a dos presuntos miembros de la banda "Los Rápidos y Furiosos", quienes estarían implicados en casos de extorsión y tenencia de armamento de guerra. El hallazgo de explosivos y una granada refuerza las sospechas de que esta organización actuaba con alto poder de fuego en Lima Norte, donde ya se habían detenido a otros integrantes semanas atrás.