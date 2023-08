Policía del Orden y Seguridad: Proyecto es desastroso y podría empeorar la situación, indica exministro del Interior

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, calificó de desastroso el proyecto de ley para crear la Policía de Orden y Seguridad. Según señaló, ello "podría empeorar muchísimo la situación" que se vive en el país.

En conversación con el programa ''Exitosa Te Escucha'' conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) criticó la nueva categoría que será integrada por los reservistas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para patrullar las calles tras una capacitación de más de seis meses.

"El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno ante el Congreso, que a mí me parece pésimo, desastroso, que podría empeorar muchísimo la situación y que esta nueva Policía [...] sería formada por aquellos que no han ingresado a las escuelas de suboficiales de la Policía", declaró.

Asimismo, el analista político indicó que existe un pésimo sistema de reclutamiento y una mala formación en las escuelas de suboficiales del Perú, ya que no cuentan con las instalaciones adecuadas.

"Hay aproximadas 28 escuelas de suboficiales que son la mayoría pésimas. Con un pésimo sistema de reclutamiento y una mala formación porque obviamente en todos los departamentos del Perú no hay profesores, no hay instalaciones adecuadas. El sistema de ingreso es muy malo, entra cualquiera prácticamente", agregó.

En esa misma línea, Rospigliosi Capurro señaló que los licenciados de las Fuerzas Armada no están entrenados en el uso de armas cortas y aseguró que desconocen la materia de seguridad ciudadana.

"¿Qué saben los licenciados de las Fuerzas Armadas sobre seguridad ciudadana? Absolutamente nada. Ellos no están entrenados en el uso de armas cortas, no les enseñan cómo disparar una pistola o un revolver. O sea que no tienen ninguna preparación", mencionó.