¿Por qué los jóvenes permanecen MENOS tiempo en los empleos?: Esto se sabe

En la actualidad, las empresas enfrentan un creciente desafío para retener a los jóvenes trabajadores. La permanencia en los empleos es cada vez menor, y entre las principales causas se encuentran la exigencia de mejores salarios, el deseo de menor responsabilidad y, en algunos casos, una formación en casa que no refuerza el sentido de compromiso.

"Normalmente, los jóvenes, especialmente quienes no tienen hijos o compromisos familiares, son sumamente irresponsables; no les importa faltar ni ser descontados porque no sienten que alguien dependa de ellos", explicó Fabiola Martínez, especialista en Recursos Humanos.