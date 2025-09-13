¡Por más de 10 horas sin agua! Sedapal anuncia corte programado del servicio para el lunes, 15 de septiembre

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Toma precauciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que este lunes, 15 de septiembre, tiene cortes programados del servicio en algunos distritos de la capital. Conoce en esta nota cuáles serán las zonas afectadas y en qué horario.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

La empresa estatal informó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la suspensión responde a trabajos de mantenimiento en infraestructuras principales, cuyo objetivo es mejorar la calidad y eficiencia en la distribución del recurso para los vecinos de los siguientes distritos que te revelamos a continuación.

En San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Agrup. Cristo Rey Ampliación 5. Cuadrante: A.H. El Paraíso, A.H. Mano de Dios, A.H. Nueva Juventud, A.H. Nuevo Miguel Grau, A.H. Proyecto Integral Confraternidad, Agru. Reubicados de Santa Rosita, Agru. Reubicados de Santa Rosita III etapa, Agru. Santa Rosita II etapa.

9:00 a.m. a 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413.

También habrá corte en el sector 418 desde las 9 a.m. hasta las 8 p.m. en la Agru. Cristo Rey Ampliación 5.

Sin agua en Independencia

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Áreas afectadas: A.H. 5 de Abril, A.H. Luis Pardo, A.H. Leoncio Prado, A.H. Rumi Ñawi, U. Pop. Tahuantinsuyo.

Interrupción del servicio en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Sol de La Molina 3ra etapa. Cuadrante: Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa

Urb. Sol de La Molina 3ra etapa. Cuadrante: Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa Horario de corte: 2:00 p.m. a 11:50 p.m.

2:00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 197.

La interrupción del servicio también afectará a la Coop. Musa IV y V etapa, Asoc. Los Arbolitos desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del lunes.

En San Juan de Miraflores

En este distrito habrá corte por limpieza de reservorio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en los siguientes sectores:

Sector 307: A.H. Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Villa Las Casuarinas, Los Pinos.

Sector 308: A.H. Villa Limatambo, 1° de Enero, Las Lomas, Las Malvinas, Caminos de la Hermandad, Monte Bektu, 3 de Mayo.

Es así como Sedapal reveló que este lunes, 15 de septiembre, tiene cortes programados en los distritos de SJM, SJL, La Molina e Independencia. La empresa pidió a la ciudadanía tomar precauciones del caso como almacenar agua con anticipación.