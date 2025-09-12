Corte de agua en Lima este 13 de septiembre: Revisa si tu distrito se verá afectado, según Sedapal

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Por más de 9 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que este 13 de septiembre tiene cortes programados del servicio en algunos distritos de la capital. Conoce en esta nota cuáles serán las zonas afectadas y en qué horario.

¿Qué distritos sufrirán corte de agua?

La empresa estatal señaló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que este sábado realizará la interrupción temporal para garantizar la calidad del agua y asegurar el adecuado funcionamiento de la red de abastecimiento. Entre algunos de los trabajos que ejecutará será el de limpieza de reservorios.

A continuación te revelamos qué distrito limeño se verá afectado y la franja horaria, hasta el cierre de esta nota. Ten en cuenta que, en caso, no se restablezca el servicio en el tiempo señalado, no dudes en comunicarte con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona T UCV 219-220-221-222-223.

A.H. Huaycán zona T UCV 219-220-221-222-223. Horario de corte: 2:00 p.m. a 11:50 p.m.

2:00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 151.

Asimismo, Sedapal informa que en este mismo distrito se dará el corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del sábado, en A.H. Huaycán zona S UCV 208-210-215-218.

Recomendaciones ante el corte programado

Para ayudar a los vecinos a sobrellevar la interrupción del servicio, Sedapal ha compartido algunas recomendaciones clave y prácticas que se deben tener en cuenta:

Almacena agua con anticipación : Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas.

agua : Junta suficiente agua potable en recipientes limpios antes del corte para cubrir tus necesidades básicas. Haz un uso responsable del agua: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal.

del agua: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal. Verifica tus sistemas de almacenamiento : Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente.

: Asegúrate de que tu cisterna o tanque estén en buen estado y con capacidad suficiente. Evita desperdiciar el agua: Suspende tareas como lavar el auto, regar jardines o limpiar exteriores.

el agua: Suspende tareas como lavar el auto, regar jardines o limpiar exteriores. No consumas agua sin tratar: Solo utiliza agua almacenada que sea segura y haya pasado por un proceso adecuado de tratamiento.

de tratamiento. Instala dispositivos de ahorro de agua: Coloca duchas y grifos de bajo flujo para reducir el consumo de agua al ducharte o lavar las manos.

Ante el anuncio del corte de agua para este sábado, 13 de septiembre, por Sedapal, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas en Lima, tomar las precauciones necesarias. Asimismo, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales de dicha entidad como Facebook, X y WhatsApp.