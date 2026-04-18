Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este sábado 18 de abril?

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable en medio de un contexto político que sigue generando incertidumbre. Durante los últimos días, el dólar ha registrado ligeras variaciones, casi imperceptibles, lo que refleja una calma relativa en el mercado cambiario pese a los constantes movimientos en el escenario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy sábado 18 de abril se ubica en 3.435 soles para la compra y 3.442 soles para la venta . Estos valores confirman la tendencia de estabilidad que se ha mantenido a lo largo de la última semana.

En los últimos cinco días, la divisa estadounidense ha mostrado pequeñas oscilaciones que no superan unos cuantos céntimos. Este comportamiento evidencia un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, lo que ha permitido evitar fluctuaciones bruscas que puedan impactar directamente en la economía de los ciudadanos.

Sin embargo, este escenario no está desligado del contexto político actual del país. A pesar de las tensiones y los constantes cambios en el panorama institucional, el dólar ha logrado mantenerse estable, lo que sugiere que los agentes económicos aún confían en ciertos indicadores macroeconómicos sólidos que respaldan la moneda local.

Precio del dólar hoy, 18 de abril

En ese sentido, especialistas señalan que, mientras no se produzcan eventos políticos de mayor impacto o decisiones económicas inesperadas, el tipo de cambio podría continuar con esta tendencia de estabilidad en el corto plazo. Por ahora, el dólar se mantiene firme, sin sobresaltos significativos, ofreciendo un respiro para el mercado peruano.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 18 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar se mantiene estable en el mercado peruano, reflejando confianza pese al contexto político. Hoy, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se ubica en 3.435 para la compra y 3.442 para la venta, sin variaciones significativas.