Joven cuida GRATIS la casa de su amiga, pero le terminan cobrando hasta Netflix y la comida

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven se volvió viral al revelar que su amiga, a quien le había cuidado la casa mientras ella salió de viaje, le pasó una cuenta de todo lo que había usado durante su estadía. El caso generó mucha controversia, ya que muchos consideran que la amiga no tomó en cuenta cuánto cuesta contratar a una persona para cuidar una propiedad.

Cuida una casa gratis, pero le cobran hasta el Netflix

Una influencer argentina utilizó su cuenta de Instagram para exponer públicamente una situación que la puso muy incómoda. Resulta que su amiga salió de viaje unos días fuera de la ciudad y le pidió que le cuidara la casa. Sin embargo, no esperaba que, al momento de regresar, le pasara una cuenta por todos los servicios que había usado e incluso por la comida que tomó del refrigerador.

La joven mostró un audio que su amiga le envió y en el que se puede escuchar cómo le hace un desglose de lo que consumió, incluyendo también las veces que se bañó y hasta el número de series que vio utilizando las diferentes plataformas de streaming.

"Amiga, ahí estuve haciendo la cuentita de la semana que te quedaste en casa. Lo básico, lo que agarraste de la heladera. Vi que agarraste carne, así que lo agregué. También usaste este shampoo y el acondicionador porque te bañaste varias veces; el agua también corre (...) Obviamente también Netflix y Disney porque viste como tres series ", se le escucha decir a la dueña de la casa en el audio.

La molestia de la influencer fue evidente y aseguró que su amiga era una tacaña por cobrarle los gastos de la casa, a pesar de que ella aparentemente no le había cobrado absolutamente nada por cuidar su propiedad mientras estaba de viaje.

"Literalmente, esa amiga tacaña te pide que le cuides la casa, pero después te pasa la cuenta con el Netflix (que además comparte por Lank) y yo tengo que pagarlo porque me quedé en su casa unos días. De verdad, no puedo creerlo", dijo.

Reacción en redes sociales

El caso de la influencer generó un amplio debate en redes sociales, donde la mayoría indicó que la amiga debería estar agradecida de que alguien cuidara su casa sin cobrarle. Incluso, algunas personas le dijeron a la influencer que, así como su amiga le pasó la cuenta por los consumos, ella debería enviarle una cuenta por los días que estuvo vigilando su vivienda para que no ocurriera ningún incidente.

"Cóbrale por cuidarle la casa", "Ahora tú pásale la cuenta por cuidarle la casa y que sea mucho más de lo que ella cobra", "Recuerda que el cobro diario por cuidar una casa está entre 50 y 100 dólares", "Qué fuerte. Yo, cuando le digo a mi mamá que se quede cuidando mi casa, le hago unas compras en el supermercado para que no le falte nada. Es lo mínimo que alguien se merece por hacer ese tipo de favores", "Esa no es tu amiga, sal corriendo de ahí", se leen en los comentarios.

El insólito caso abrió un debate sobre los límites de los favores entre amigos y las expectativas que existen cuando alguien brinda ayuda desinteresadamente. Mientras algunos defendieron el derecho de cobrar los gastos generados, la mayoría consideró que la amistad y la gratitud deberían estar por encima de cualquier cuenta económica.