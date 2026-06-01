China lanza traductor para perros y gatos con 95% de efectividad: ¿Cómo funciona y cuánto cuesta?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

China vuelve a captar la atención del mundo tecnológico con una innovación que parece salida de una película de ciencia ficción. Una empresa del país asiático presentó un collar inteligente equipado con inteligencia artificial que promete interpretar los sonidos y movimientos de perros y gatos para ayudar a sus dueños a comprender mejor lo que sienten o necesitan en distintos momentos del día.

China presenta traductor para mascotas

El dispositivo, denominado PettiChat, combina sensores, micrófonos y una aplicación móvil capaz de recopilar información sobre el comportamiento de las mascotas. A partir de estos datos, el sistema analiza ladridos, maullidos, cambios de postura y patrones de movimiento para generar interpretaciones sobre posibles estados emocionales o necesidades básicas del animal.

Según sus desarrolladores, la tecnología no busca traducir palabras de manera literal, sino ofrecer una lectura contextual de lo que experimenta la mascota. De esta manera, el collar podría alertar a los propietarios cuando el animal tenga hambre, presente señales de estrés, quiera jugar o simplemente necesite descansar después de una jornada activa.

Para lograrlo, la plataforma fue entrenada con más de un millón de registros relacionados con perros y gatos. La base de datos incluye sonidos, expresiones corporales, reacciones y comportamientos observados en diferentes escenarios cotidianos. Gracias al aprendizaje automático, la inteligencia artificial identifica patrones y los relaciona con determinadas emociones o estímulos.

La empresa también explicó que trabajó con especialistas en veterinaria y comportamiento animal durante el desarrollo del sistema. Además, utilizó videos previamente analizados y clasificados para mejorar la capacidad de reconocimiento del algoritmo. Esto permite diferenciar las formas de comunicación propias de perros y gatos, dos especies que expresan sus emociones de manera muy distinta.

#catlover #petparents #catlife ♬ son original - Bellarda the cat @bellabellarda POV: Bella got a pet translator 🐱 We've always wondered what she's actually trying to say... so we tried this. Switched to "cat language" and started talking to her — and her reactions surprised us 👀 We even asked for a hug and she gave it to us! It's been two weeks since we've been testing PettiChat and it's interesting seeing how she responds and how it starts picking up on her habits over time. Talk to your pets with Pettichat! Live now on: https://www.kickstarter.com/projects/pettichat/pettichat-real-time-pet-translator?ref=116u5u @pettichat_official #pettichat

¿Cuánto cuesta el PettiChat?

Aunque la compañía no ha revelado todos los detalles de su estrategia comercial internacional, sí confirmó que el producto ya se encuentra disponible en algunos mercados asiáticos y que su valor de 150 dólares (510 soles aproximadamente) forma parte de la nueva generación de dispositivos tecnológicos orientados al bienestar de las mascotas, un sector que registra un crecimiento sostenido en los últimos años.

Los creadores de PettiChat aseguran que el sistema alcanza una precisión cercana al 95 % en determinadas interacciones relacionadas con ansiedad, incomodidad, juego o alimentación. Sin embargo, diversos expertos han pedido cautela y recuerdan que todavía no existen suficientes estudios independientes que permitan verificar plenamente esa cifra.

Es así que, el lanzamiento de este traductor para mascotas refleja cómo la inteligencia artificial comienza a integrarse en aspectos cada vez más cotidianos y emocionales. Aunque especialistas mantienen reservas sobre su precisión real, la tecnología abre nuevas posibilidades para comprender mejor a perros y gatos y reforzar su bienestar dentro del hogar.