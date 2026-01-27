MEF descarta recorte presupuestal en proyectos Vía Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera Central

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones descartaron de manera categórica que se haya realizado algún recorte presupuestal en los proyectos de la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.

Mecanismo Gobierno a Gobierno

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, informaron que el gobierno descarta algún recorte presupuestal que afecte los proyectos que se ejecutan bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno.

"No existe ningún recorte ni modificación presupuestal en dichos proyectos. Lo que se viene realizando es una revisión técnica integral de la cartera G2G, con el objetivo de garantizar sostenibilidad fiscal, viabilidad financiera y correcta priorización de las inversiones públicas", informaron.

Según detallaron la revisión se da, debido a que varios proyectos incorporados en gestiones anteriores, entre los que se encuentra la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central, que fueron comprometidos sin una evaluación previa de capacidad presupuestal que asegurara su financiamiento completo durante el ciclo de ejecución.

#Comunicado | Sobre los proyectos Vía Expresa Santa Rosa y Nueva Carretera Central, el Gobierno del Perú aclara lo siguiente: pic.twitter.com/VAktPqp8PP — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) January 27, 2026

Razones de la revisión

Agregaron que ambos proyectos cuentan con 297 millones de soles para el 2026 y entre 2027 y 2028 con 212 millones adicionales, lo que representa el 5% del costo total estimado. La Nueva Carretera Central tiene un costo proyectado de 24 600 millones de soles.

Recordaron que los contratos estaban suscritos por Decretos Supremos emitidos el 2021, pero sin contar con una opinión técnica de capacidad presupuestal del MEF. Ello, generó una cartera onerosa con incrementos de costos superiores al 200% respecto a los montos inicialmente previstos, lo que afectaba la predictibilidad fiscal y presionando de manera creciente el presupuesto público.

Es por ello que el MTC y el MEF buscan definir una estrategia que permita asegurar el financiamiento integral de las obras y su adecuada operación y mantenimiento bajo esquemas alternativos que garanticen sostenibilidad financiera.

Es en ese sentido que el Ejecutivo reafirmó que se trata de una decisión técnica con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar que las inversiones sean viables y sostenibles.

Por ello el MEF y el MTC negaron haber realizado un reporte de presupuesto de los proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa y la Nueva Carretera Central.