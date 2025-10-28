Gobierno designa a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la SUNAT

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en remplazo de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, quien fuera nombrado en el cargo el 3 de octubre último.

En ese sentido, el nombramiento del Poder Ejecutivo se materializó en la Resolución Suprema N.º 037-2025-EF, publicada este martes 28 de octubre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Perfil profesional

Es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Gestión y Política Tributaria, además de diplomados en Tributación y Habilidades Directivas.

Lleva más de 20 años en la institución que desde ahora presidirá y su experiencia se extiende a áreas clave como Fiscalización, Auditoría, Cobranza Coactiva y Programación Operativa. Asimismo, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad, entre ellos los de intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, y jefe zonal de Tributos Internos en Ucayali.

Hasta inicios de octubre de 2025, se desempeñó como superintendente nacional Adjunto de Tributos Internos, desde donde lideró un incremento del 12.5 % en la recaudación nacional en comparación con el año anterior.

Entre sus principales ejes de gestión se encuentran el fortalecimiento de las capacidades del personal de la SUNAT, la articulación con los gremios empresariales, y la promoción de la formalización de las micro y pequeñas empresas (Mypes), facilitando el cumplimiento tributario a través de asistencia técnica y simplificación de procesos.

Asimismo, desde la SUNAT informan que encabezará una "estrategia firme y coordinada" contra la minería ilegal, el contrabando, la informalidad y el desvío de insumos químicos.

El @MEF_Peru designó a Javier Eduardo Franco Castillo como superintendente nacional de la #Sunat, funcionario público de carrera con más de 20 años de experiencia en esta institución.

Cargo por cinco años

Según lo señalado por la Resolución Suprema N. 037-2025-EF, Javier Eduardo Franco Castillo asume la titularidad de la SUNAT por un período de cinco años , de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

Las consideraciones legales para el acto se enmarcan en Ley N.º 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 053-2022-PCM, en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y en la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.

Es importante señalar que, el nombramiento es propuesto por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; asimismo, el cargo es finalmente designado por el presidente José Jerí Oré.

De esta manera, la SUNAT vuelve a cambiar de titular por segunda ocasión en el presente mes de octubre, esperando cumplir con los objetivos de recaudación tributaria en los dos últimos meses del 2025.