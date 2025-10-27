Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes, 27 de octubre?

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú en la jornada de este lunes, 27 de octubre, especialmente cuando el país atraviesa un gobierno de transición y Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia por la ola de inseguridad ciudadana.

¿Cuál es el precio del dólar este lunes?

En la economía peruana, el valor del dólar afecta más de lo que parece, ya que impacta en los precios de productos importados. Además, si tienes créditos en esta moneda estadounidense, una subida del tipo de cambio implica que pagarás más en soles; por ello, es importante mantenerse informado sobre cuál es el comportamiento de esta divisa el día de hoy.

Una de las entidades que te permite conocer cuál es el tipo de cambio oficial del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Los valores que reporta en su página web son utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y se actualizan diariamente para garantizar transparencia en las transacciones oficiales.

A continuación te revelamos cuál es la fluctuación de esta moneda respecto a la compra y venta, ¿tendencia a la baja o al alza? Toma nota para saber en qué momento puedes cambiar dólares o realizar inversiones.

LUNES, 27 DE OCTUBRE Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este sábado 25 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.377 S/ 3.385

¿Bajó o subió el dólar? Valor en mercado paralelo

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al 24 de octubre con S/ 3.393 la compra y con S/ 3.400 la venta, reflejando una leve baja.

Recuerda que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes. Si deseas ver cuáles fueron los precios de esta moneda la semana pasada, puedes hacerlo a través de este LINK.

Otros valores que debes tener en cuenta si deseas comprar o vender dólares es el revelado por portal cuantoestaeldolar.pe, respecto al mercado paralelo:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.395.

¿A cuánto cerró el dólar, según el BCRP?

El precio del dólar en el país cerró el 24 de octubre de 2025 en 3,3850 (con una apertura de 3,392), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3789, con un máximo de 3,3890 y un mínimo de 3,3710, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio y cotización, según el BCRP.

Asimismo, ten en cuenta que los analistas explican que el comportamiento estable del dólar responde a una menor demanda de divisas y a expectativas moderadas sobre nuevas medidas económicas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Otros factores que pueden influenciar en el comportamiento de esta divisa son:

Factores políticos y económicos.

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

En resumen, te revelamos cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio para este lunes, 27 de octubre. Sin embargo, toma en cuenta que el panorama puede cambiar en las próximas semanas.