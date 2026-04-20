Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este lunes 20 de abril?

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ecosistema financiero peruano inicia la semana bajo una atmósfera de tensa calma, mientras las secuelas del complejo proceso electoral continúan repercutiendo en la percepción de estabilidad. Las denuncias de irregularidades logísticas y el inicio de diligencias contra altos funcionarios de la ONPE han introducido un factor de riesgo político que pone en riesgo la volatilidad del sol peruano frente al dólar.

Ante este panorama de incertidumbre, en esta nota te contamos el precio del dólar para este lunes 20 de abril en el mercado bancario (entidades financieras) y en el mercado paralelo (casas de cambio).

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este lunes 20 de abril?

A pesar de las acusaciones de un presunto fraude electoral y el ruido político que rodea la confirmación de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el candidato Roberto Sánchez, quien ha tenido una postura firme sobre el Banco Central de Reserva (BCR), el sol peruano ha mostrado una resiliencia inesperada.

Así, el tipo de cambio para este lunes 20 de abril se sitúa en S/ 3.435 para la compra y S/ 3.442 para la venta, según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Al cierre del domingo, la cotización de la divisa estadounidense se mantuvo exactamente en los mismos niveles: S/ 3.435 para la compra y S/ 3.442 para la venta. Esto refleja una inusual estabilidad en el mercado interbancario, manteniéndose firmes frente a las presiones externas y el complejo panorama local.

Precio de compra y venta del dólar este lunes 20 de abril. Foto: captura de pantalla

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Con el objetivo de evitar afectaciones en tu bolsillo, los expertos aconsejan siempre mantenerse pendientes del comportamiento del mercado informal o paralelo, donde se compra y venden divisas extranjeras por fuera de los mecanismos y regulaciones oficiales.

Conocer su cotización importa porque, a diferencia del tipo de cambio oficial que puede estar artificialmente bajo, el valor paralelo tiende a reflejar la verdadera escasez o abundancia de divisas en función de la oferta y la demanda real. Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta del dólar en el mercado informal es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.420 | Venta S/ 3.450

En conclusión, el precio del dólar atraviesa un momento de estabilidad a pesar de la incertidumbre política, como demuestra su cotización en el mercado para esta jornada del lunes 20 de abril.