Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes 21 de abril?

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una semana marcada por una tendencia constante al alza, el dólar ahora experimenta un nuevo giro en su precio de compra y venta en el mercado interbancario peruano. Por esta razón, en esta nota te contamos a cuánto se encuentra el tipo de cambio oficial de la moneda de EE.UU. este martes 21 de abril de 2026.

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza este martes 21 de abril?

En las últimas semanas, la dinámica del dólar se ha visto directamente afectada por la sostenida incertidumbre de las elecciones, con resultados bastante ceñidos y claras irregularidades. Sin embargo, otras fuerzas externas al país también están generando inestabilidad en la moneda.

Si bien por un lado, la previsibilidad en el mercado puede haber experimentado un cambio favorable con el cambio discursivo del candidato Roberto Sánchez acerca de defender la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR); también puede haberse visto afectado negativamente a raíz del anuncio de postergar la compra de aviones caza F-16 a EE.UU., una situación que ha generado tensión entre ambos países.

En este escenario, el sol peruano intenta estabilizarse en un terreno aún condicionado por la fragilidad del contexto político local e internacional.

Según lo estipulado por la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de la divisa estadounidense para esta jornada del martes 21 de abril se ha fijado en S/ 3.430 para la compra y S/ 3.444 para la venta. Estos valores marcan el inicio de una corrección técnica luego de una tendencia al alza que se prolongó durante las últimas sesiones.

Tipo de cambio oficial del dólar para este martes 21 de abril. Foto: SUNAT

Al realizar el balance comparativo con la sesión previa, se evidencia un retroceso en la posición de compra del mercado interbancario. El lunes 20 de abril, el registro oficial cerró en S/ 3.435 para la compra y S/ 3.442 para la venta. Es notable señalar que, si bien el precio de compra ha descendido cinco puntos, el precio de venta ha experimentado un ligero incremento.

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Con el objetivo de evitar afectaciones en tu bolsillo, se aconseja también mantenerse pendientes del comportamiento del dólar en el mercado informal o paralelo. Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/ 3.415 | Venta S/ 3.445

En conclusión, el precio del dólar registra una ligera tendencia a la baja en su precio de compra para este martes 21 de abril.