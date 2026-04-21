Callao: Incendio en vivienda multifamiliar consume la habitación de un adulto mayor

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio registrado en la Provincia Constitucional del Callao generó alarma entre los vecinos, debido a que se produjo en una vivienda familiar. Producto del siniestro, la habitación de un adulto mayor quedó completamente calcinada, pero afortunadamente no hubo víctimas, solo daños materiales.

Incendio consume habitación de adulto mayor

Según información preliminar, el incendio se registró en el cruce de la calle Junín con la calle Marquezado, cerca de la avenida La Alameda. Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de bomberos para atender la emergencia, ya que existía el riesgo de que las llamas alcanzaran a otras viviendas aledañas.

Además, fueron necesarios 20 bomberos, quienes trabajaron arduamente para extinguir las llamas que se propagaron en el tercer piso de la vivienda multifamiliar. El brigadier de los Bomberos del Perú brindó más detalles acerca de lo sucedido.

"Esto es una emergencia código 1 que ha sido reportada hace aproximadamente una hora. Se ha logrado controlar la emergencia en un área aproximada de 90 m². Tuvimos complicaciones al ingresar porque había mucha gente en la vía. Hasta el momento desconocemos las causas del siniestro y, afortunadamente, no se ha reportado ninguna persona herida", informó.

Asimismo, se reportó que a dos cuadras del lugar del incendio se registró una fuga de gas, la cual ya estaba siendo atendida por los hombres de rojo. Finalmente, un vecino de la zona indicó que la habitación afectada pertenecía a un adulto mayor.

🔴🔵 Callao: Incendio en vivienda multifamiliar consumió cuarto de adulto mayor



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Incendio arrasa con 6 casas en Carabayllo

La tarde de domingo 19 de abril, un trágico suceso se dio en Carabayllo el cual dejó a decenas de familias en completo abandono. Resulta que un gigantesco incendio se registró en un taller textil de la asociación provivienda Eliane Karp reduciendo a cenizas más de 6 viviendas.

Según información brindada por los vecinos de este zona de Lima Norte, las llamas avanzaron a gran velocidad debido al material encontrado dentro de este almacén. Por ello, los dueños de estas casas, las cuales en su mayoría son prefabricadas, no pudieron hacer nada para salvar sus pertenencias.

Los vecinos alertaron al Cuerpo General de Bomberos quienes llegaron en cuestión de minutos para atender la emergencia. Sin embargo, los hombres de rojo no pudieron hacer nada para evitar que el fuego consumiera en su totalidad las viviendas.

Ahora, personas de la tercera edad, menores y decenas de adultos se encuentran en completo abandono luego de este siniestro. En diálogo con Latina, una mujer, con un niño en brazos, relató como fue el terrible momento en que se percató que las lenguas de fuego consumían sus pertenencias sin que ella pudiera hacer nada.

Es así que, el incendio fue controlado sin dejar víctimas, pero evidenció la vulnerabilidad de viviendas multifamiliares ante este tipo de emergencias. Las autoridades continúan investigando las causas, mientras vecinos piden mayor prevención. La rápida acción de los bomberos evitó una tragedia mayor en la zona afectada.