Nieto niega acuerdo con el fujimorismo o Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Tengo un elector al que me debo"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En declaraciones para Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, negó tajantemente haber conversado o llegado a algún acuerdo con Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, asegurando que consultará con sus electores sobre sus posturas de cara a una eventual segunda vuelta entre dichos candidatos.

"Unos dicen que me he aliado con el fujimorismo y que ya tuve conversaciones secretas con la señor Fujimori. Otros me dicen que ya tuve conversaciones con Sánchez y todos los demás. No es cierta ninguna de las dos cosas", dijo.

Nieto niega acuerdo de cara a la segunda vuelta

Con un conteo de votos que supera el 93%, el escenario de una segunda vuelta electoral ya se perfila a tener a sus principales contendientes. Mientras Keiko Fujimori ocupa el primer puesto con una ventaja significativa (17%); Roberto Sánchez y López Aliaga se disputan ceñidamente el segundo puesto, con una diferencia de aproximadamente cien mil votos.

Si bien algunos candidatos presidenciales ya aceptaron su derrota y, en algunos casos, empezaron a endosar a su contendiente favorito, otros como Jorge Nieto mantienen su cautela y prefieren todavía mantener silencio frente a cualquier escenario. En ese sentido llamó a la "responsabilidad" y precisó que su partido tomará una decisión cuando sea necesario.

"Nosotros somos un partido responsable .Tomaremos decisiones cuando haya que tomarlas, no antes. Hoy día no sabemos qué va a pasar, por tanto no podemos tomar realísticamente decisiones. Ahora sí tengo un elector

Nieto anuncia gira nacional tras apoyo ciudadano

Actualmente, Jorge Nieto ocupa el cuarto puesto en los resultados oficiales con el 11.06% de las votaciones a su favor, solo después de López Aliaga, quien posee 11.91%. Ante este apoyo multitudinario de la ciudadanía, el candidato del Buen Gobierno ha anunciado que este mes iniciará una gira nacional para agradecer a todos sus electores.

"Empezaré una gira por todo el país, empezando por Arequipa, tengo que ir a agradecerle a mi ciudad y a mi región", señaló.

Asimismo, recordó que su principal preocupación actualmente es recuperar la legitimidad de los organismos electorales mediante la propuesta de una auditoría técnica en el sistema de conteo de votos.

"Yo no pongo por delante mi interés o el del partido del buen Gobierno, yo pongo por delante los intereses de la democracia peruana y está en crisis su legitimidad y la de los organismos electorales. Eso hay que restablecer", refirió.

En conclusión, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, negó un acuerdo con Roberto Sánchez o Keiko Fujimori ante una eventual segunda vuelta entre los dos.