Naldy Saldaña: su pareja se pronuncia tras confesión de romance clandestino con animador de La Bella Luz

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña atraviesa días complicados luego de reconocer que mantuvo un romance clandestino con José Burga, animador de La Bella Luz. En medio de esta polémica, su pareja, Hansel Bernuy, salió al frente y reveló qué piensa sobre lo ocurrido.

Hansel Bernuy respalda a Naldy Saldaña

Tras la polémica, Hansel Bernuy habló en América Hoy sobre Naldy Saldaña, luego de que la expareja de José Burga revelara su relación con la cantante, quien después confirmó que tuvieron un vínculo clandestino.

Ante esta situación, Hansel Bernuy dejó en claro que este tipo de acusaciones, en medio de una investigación, puede generar miedo en quienes buscan alzar la voz y contar su verdad. Además, reafirmó que respalda a su pareja, Naldy Saldaña, en medio de la polémica.

"Considero que una persona cuando dice la verdad porque no tiene nada que esconder... si me miras aquí tranquilo es porque tiene mi respaldo", afirmó.

José Burga admite romance con Naldy Saldaña

José Burga, animador de la orquesta La Bella Luz, decidió romper su silencio sobre la relación extramatrimonial que mantuvo con Naldy Saldaña, luego de que su entonces esposa, Jazmín Ámbar Pastor Gómez, hiciera pública la infidelidad.

En declaraciones a Amor y Fuego, el artista reconoció que las pruebas difundidas por su expareja son reales y confirmó que ambos mantuvieron un vínculo durante aproximadamente un año. "Todo lo que sale en los chats es afirmativo. Hemos tenido una relación de aproximadamente 1 año", manifestó.

Burga también aprovechó para dirigirse a su esposa y a sus hijas, a quienes pidió perdón por las consecuencias de sus decisiones. "Le pido perdón a ella, le pido perdón a mis hijas por mis errores y por el mal momento que las he hecho pasar", expresó.

Sobre las medidas que tomó La Bella Luz cuando los directivos se enteraron de la relación, el animador contó que recibió una sanción económica y estuvo cerca de ser separado de la agrupación.

"Cuando se enteraron me sancionaron económicamente. Me iban a sacar de la orquesta, pero tuve que pedir disculpas, asegurando que no se va a volver a repetir", señaló.

Respecto al final de su romance con Naldy Saldaña, José Burga explicó que, después de terminar, ambos volvieron a encontrarse en algunas ocasiones, pero finalmente decidió alejarse tras enterarse de "otras cosas". Al ser consultado sobre si hubo una tercera persona, respondió que sí.

Con ello, Naldy Saldaña y José Burga quedaron nuevamente en el centro de la polémica tras confirmarse su romance clandestino, mientras la cantante cuenta con el respaldo de su pareja, Hansel Bernuy.