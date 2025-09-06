Precio del dólar en Perú HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para este sábado, 6 de septiembre

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar afecta decisiones de ahorro, inversión, compra de bienes importados o viajes al extranjero. Por ello, es ideal que estés informado sobre su precio y tipo de cambio para la compra y venta en nuestro país, en la jornada de este sábado, 6 de septiembre.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. A continuación, te presentamos los precios actualizados de esta moneda estadounidense en nuestro país, según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este sábado.

Compra: S/3.519

S/3.519 Venta: S/3.527

Estos valores revelan una breve variación respecto al día de ayer, donde la compra del dólar era de S/3.531 y la venta correspondía a S/3.539. También puedes encontrar más información sobre el tipo de cambio interbancario, en el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.530

El comportamiento de esta moneda puede presentar algunas variaciones conforme pasen las horas, en el mercado interbancario y en las principales casas de cambio, así como en los principales bancos del país, por distintos factores, entre ellos los que te mostramos a continuación:

Política monetaria en EE. UU.: Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse.

en EE. UU.: Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse. Precio de los commodities: El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país.

El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país. Factores políticos internos: Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio.

Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio. Intervención del BCRP: Para evitar fluctuaciones abruptas, el BCRP puede intervenir vendiendo o comprando dólares.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

Si deseas tomar decisiones seguras en operaciones en dólares, no dudes en consultar no solo la página de SUNAT, sino también estas otras entidades:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se reveló el precio del dólar para este sábado, 6 de septiembre en Perú, por si deseas comprar o vender. Los indicadores internos refuerzan un ambiente económico predecible.