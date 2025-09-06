Piero Quispe confirma que su relación con Cielo Berrios sigue firme pese al ampay con Olenka Mejía

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Piero Quispe parece haber dejado en el pasado aquel recordado ampay con Olenka Mejía en un hotel del aeropuerto Jorge Chávez, y todo indica que tanto él como su esposa, Cielo Berrios, ya olvidaron ese episodio. Hoy se muestran más unidos que nunca, al punto que el futbolista no duda en dedicarle cumbias en público, demostrando que la relación sigue firme.

Piero Quispe y su ampay con Olenka Mejía

Todo empezó cuando el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes exclusivas de Piero Quispe entrando a un hotel del aeropuerto Jorge Chávez en compañía de la modelo Olenka Mejía, conocida también por haber sido relacionada con Jefferson Farfán.

En ese momento, las cámaras de la 'Urraca' abordaron al jugador, quien prefirió quedarse callado pese a que la polémica ya explotaba en redes sociales y en la prensa de espectáculos.

La situación se tornó complicada para Piero Quispe, pues Cielo Berrios, madre de su hija y pareja, reaccionó eliminándolo de sus redes sociales y ocultando todas las fotos juntos, dando señales claras de un quiebre en su relación.

En todo momento, el futbolista negó rotundamente haber tenido algo con Olenka Mejía, pese a que las imágenes parecían demasiado claras y totalmente evidentes para todos.

Por su parte, Olenka Mejía no se quedó callada y dio su versión ante los medios. La modelo aseguró que fue el exjugador de la 'U' quien la buscó primero. "Él me escribió primero", dijo la modelo, mostrando incluso chats como prueba.

También contó que no fue un acercamiento casual, pues otro jugador de la selección peruana —cuyo nombre prefirió no revelar— fue quien los presentó formalmente meses atrás. Desde entonces, comenzaron a conversar con más frecuencia hasta que nació una aparente relación, la misma que terminó al poco tiempo.

Piero Quispe se luce cariñoso con Cielo Berrios

El tiempo pasó y, lejos de ese ampay que sacudió la farándula local, el panorama es otro. Piero Quispe fue captado en una fiesta en La Molina al lado de su esposa, Cielo Berrios, con quien demostró que la relación sigue firme. El jugador de la selección peruana se mostró cariñoso y muy desenvuelto, dedicándole una cumbia ¿Se reconciliaron?

Pese a que Magaly Medina mostró un polémico ampay con Olenka Mejía, aquel episodio quedó atrás. Hoy, Piero Quispe confirma que su relación con Cielo Berrios sigue firme y lo demuestra con gestos públicos muy evidentes, como dedicarle canciones en público.