¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 5 de septiembre

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, conoce aquí el tipo de cambio para la compra y venta de esta moneda estadounidense para este viernes, 5 de septiembre y así tomar la mejor decisión financiera.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

Mantenerse informado del precio del dólar mediante fuentes confiables como bancos, entidades oficiales o medios especializados te ayuda a anticipar variaciones que podrían influir en tu economía. En ese marco, te revelamos los valores del tipo de cambio reportado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Estos datos te permitirán actuar con más precisión en ámbitos como las compras, inversiones, importaciones o el ahorro. A continuación la cotización para la compra y venta de esta divisa en el Perú para este viernes:

Compra: S/3.531

S/3.531 Venta: S/3.539

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, 4 de septiembre, donde la compra era de S/ 3.527 y la venta de 3.534.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

Tipo de cambio interbancario y del dólar 'Ocoña'

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informa en su portal web que el precio del dólar en el país cerró el 3 de septiembre en 3,5320, (con una apertura de 3,5345). Recuerda también que la cotización del cierre oficial del día se encuentra también en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Por otro lado, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.536

Tipo de cambio corresponde al cierre del miércoles 3 de septiembre, según el BCRP.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por distintos factores, por lo cual, conforme pasen las horas y los días, el precio puede variar:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de EE. UU.: Si sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este viernes, 5 de septiembre y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.