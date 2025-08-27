Precio del dólar HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta este 27 de agosto

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar permite actuar con más precisión en ámbitos como las compras, inversiones, importaciones o el ahorro. Es por ello que en esta nota te revelamos con mayor detalle el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en el Perú para la jornada de este miércoles, 27 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar presenta una leve variación esta mañana respecto a las cifras reportadas semana pasada por portales oficiales del Estado, que podrían impactar a quienes planean realizar operaciones bancarias. Es así que, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio para la compra y venta de esta moneda es el que te detallamos a continuación:

Compra : S/ 3.530

: S/ 3.530 Venta: S/ 3.538

Otra institución en el que puedes encontrar información actualizada sobre el precio del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio en los principales bancos del Perú

El tipo de cambio del dólar en los principales bancos del Perú puede variar de un día a otro, pero a continuación te revelamos los valores más comunes de compra y venta en algunas de las principales entidades bancarias, ¡toma nota!:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.538 3.554 INTERBANK 3.495 3.590 BBVA 3.450 3.642 SCOTIABANK 3.526 3.568 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.590 BANCO PICHINCHA 3.510 3.586

Entre otros datos, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.530 | Venta S/ 3.550

¿Por qué varía el precio del dólar?

Si bien te dimos a conocer el valor del dólar para esta mañana de este miércoles, debes tener en cuenta que estas cifras, al igual que el de cualquier otra moneda, cambia constantemente debido a una variedad de factores. Estos cambios no siempre siguen un patrón predecible, pero existen varias razones clave que influyen en su fluctuación, entre ellas:

Política monetaria de EE. UU. : Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas, entre ellas:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar para este miércoles, 27 de agosto, en Perú y así puedas anticipar variaciones que podrían influir en tu economía.