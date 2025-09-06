Alejandra Baigorria sorprende con atrevido cambio de look a días de su cumpleaños 37: "Más atrevida"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular influencer y empresaria Alejandra Baigorria volvió a paralizar las redes sociales con un arriesgado cambio de look y una picante sesión de fotos que dejó a más de uno boquiabierto, todo esto a pocos días de celebrar su cumpleaños 37.

Ale Baigorria sorprende con nuevo look

A solo días de celebrar su cumpleaños número 37, Alejandra Baigorria decidió marcar un antes y un después en su imagen. La popular empresaria dejó de lado su característico cabello rubio para lucirse pelinegra, demostrando que está lista para una nueva etapa.

"Es una nueva versión de mí, más segura, más atrevida y más viva que nunca. 37 y encendiendo el fuego", escribió la 'Rubia de Gamarra' en la descripción de su publicación.

Pero eso no fue todo. La sesión de fotos que compartió la influencer incluyó atrevidos toples, provocando diversas reacciones entre sus seguidores. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de admiración, desde elogios sobre su belleza hasta palabras de apoyo por su seguridad y actitud.

Entre quienes no pudieron resistirse a reaccionar estuvo Said Palao, su esposo, quien escribió con ternura: "Amorrrrrr que hermosaaa". Por su parte, los fans llenaron la publicación de elogios, con mensajes como: "Espectacular", "La más hermosa", "Más poderosa que nunca" y "Bellísima mujer empoderada, mujer maravilla. Te admiro".

Pizarra cae sobre Alejandra Baigorria

Hablando de Alejandra Baigorria, hace unos días la influencer viajó a Talara para dictar una conferencia sobre empoderamiento femenino, un tema que ha venido fortaleciendo desde que decidió apostar por el emprendimiento en Gamarra.

Todo transcurría con normalidad, hasta que, de pronto, mientras la popular empresaria estaba concentrada en su ponencia frente a decenas de estudiantes y asistentes compartiendo su experiencia y consejos, una pizarra de proyector cayó inesperadamente sobre su cabeza.

El golpe generó un momento de tensión en el auditorio, ya que nadie esperaba semejante percance. Sin embargo, la reacción de la 'Gringa de Gamarra' sorprendió a todos. Lejos de molestarse o interrumpir la charla, Alejandra Baigorria lo tomó con total calma y continuó con su exposición.

La empresaria no tardó en subir el clip a su cuenta de TikTok, donde rápidamente se volvió viral. Con tono irónico, escribió: "Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras", frase que provocó risas entre sus seguidores.

Alejandra Baigorria volvió a demostrar que sabe cómo llamar la atención y mantenerse vigente en redes sociales. Con su atrevido cambio de look y la picante sesión de fotos, dejó claro que a pocos días de cumplir 37 años sigue reinventándose.