Alfredo Benavides se pronuncia sobre rumores de lavar dinero en Zaca TV: "Lo puedes hacer..."

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alfredo Benavides volvió a mostrar su faceta más cercana y orgullosa como padre. El reconocido humorista no dudó en salir en defensa de sus hijos Giacomo, Doménico y Rafaela Benavides Ubierna, quienes lideran el canal digital Zaca TV, tras las críticas y rumores en redes sociales y medios que los acusaban de lavar dinero.

Zaca TV entre elogios y críticas

Desde su lanzamiento, Zaca TV se ha consolidado como uno de los canales digitales más populares entre los jóvenes. El podcast, conducido por Michelle Onetto, Andrea del Águila, Giacomo y Doménico Benavides, y Miranda Capurro, ha logrado captar a una comunidad sólida que los sigue fielmente en YouTube.

Pero no todo ha sido color de rosa. Algunas críticas señalan que el éxito de los hijos de Alfredo Benavides estaría ligado a los recursos económicos y las conexiones familiares, restando mérito a su trabajo.

Incluso hubo comentarios que llegaron a insinuar que estarían "lavando dinero del papá", un señalamiento que indignó al integrante de JB en ATV.

Alfredo Benavides defiende a sus hijos

En el podcast de Magaly Medina, cuando la conductora mencionó que algunos streamers acusan a Zaca TV de supuestamente lavar dinero, Alfredo Benavides respondió sin rodeos:

"He visto los comentarios que han hecho en algún momento, y creo que se aventuran a decir cosas que son hasta peligrosas de mencionar. Las redes sociales también tienen responsabilidad legal ante lo que se habla".

El comediante destacó que crear un canal de YouTube no requiere grandes inversiones: "Un canal prácticamente no cuesta mucho, lo puedes hacer con lo más elemental".

"Mi felicidad más grande es ver realizados a mis hijos. Ellos siempre han sido muy independientes. Giacomo, por ejemplo, ya era influencer en Instagram antes del boom del streaming, y tiene una comunidad que lo adora y lo sigue", agregó.

Magaly Medina también respaldó a los jóvenes y resaltó la seriedad del proyecto: "Creo que Zaca TV es uno de los streamings que tienen más ingresos en auspiciadores. Tienen muy buenos contratos y no cobran barato", dijo, destacando que el canal ha encontrado una conexión real con su público.

Alfredo Benavides salió al frente para aclarar los rumores que circulan sobre Zaca TV y la supuesta acusación de lavar dinero. El humorista destacó la independencia y constancia de sus hijos, quienes han trabajado mucho para consolidar el canal, demostrando que su éxito no depende de su apellido ni de supuestos recursos ocultos.