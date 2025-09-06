¡Prepárate! Anuncian corte de agua en Lima para el 8 de septiembre: Revisa AQUÍ los distritos afectados

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene cortes programados del servicio de agua potable en Lima. En ese marco, te revelamos cuáles serán los distritos que se verán afectados este lunes, 8 de septiembre y así tomes las medidas preventivas necesarias para no verte sorprendido.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

A través de su canal de WhatsApp, la empresa estatal brindó información sobre cuáles serán las zonas donde realizará la suspensión temporal del servicio, que según remarcó, sería por trabajos de limpieza, mantenimiento o empalme en la red, acciones necesarias para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los hogares de la capital.

En ese sentido, tras recalcar que el corte sería por más de 9 horas, hizo un llamado a la ciudadanía para que implementen medidas para asegurar el consumo y uso básico durante ese periodo. A continuación te revelamos los sectores y horarios de la suspensión del servicio.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Villa Limatambo Sector 8, A.H. Las Américas, A.H. 1ero de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Monte Bektu.

A.H. Villa Limatambo Sector 8, A.H. Las Américas, A.H. 1ero de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Monte Bektu. Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 308.

Corte de agua en SJL

Áreas afectadas: A.H. Los Ángeles (Huáscar). Cuadrante: A.H. Upis Huáscar (Gpo XV), A.H. Upis Huáscar (3 de Octubre), A.H. Upis Huáscar (Gpo XVI), A.H. Upis Huáscar (Gpo VII), A.H. 24 de Abril, A.H. Upis Huáscar de Canto Grande, A.H. Brisas de San Juan, A.H. Los Ángeles, A.H. 8 de Octubre, A.H. 20 de Enero, A.H. 15 de Junio, Ampliación 2 de Enero.

A.H. Los Ángeles (Huáscar). Cuadrante: A.H. Upis Huáscar (Gpo XV), A.H. Upis Huáscar (3 de Octubre), A.H. Upis Huáscar (Gpo XVI), A.H. Upis Huáscar (Gpo VII), A.H. 24 de Abril, A.H. Upis Huáscar de Canto Grande, A.H. Brisas de San Juan, A.H. Los Ángeles, A.H. 8 de Octubre, A.H. 20 de Enero, A.H. 15 de Junio, Ampliación 2 de Enero. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 411.

Interrupción del servicio en Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1° Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. José Olaya, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, U. Pop. Túpac Amaru.

A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1° Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. José Olaya, A.H. Horacio Zevallos Gámez, P.J. Condorcanqui, U. Pop. Túpac Amaru. Horario: Desde las 12 m. a 8:00 p.m.

Desde las 12 m. a 8:00 p.m. Sector 337.

En este mismo distrito también se dará el corte de agua a la misma hora en mención, en A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, U. Pop Túpac Amaru.

En distrito de Ate

Áreas afectadas: Coop. DEMSA. A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardines de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb, Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena.

Coop. DEMSA. A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardines de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb, Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II etapa, Asoc. Villa Francia, Coop. Santa Elena. Horario de corte: Desde la 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 159.

El sector 151 también sufrirá la interrupción del servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán Zona T; A.H. Organización de Talleres; Asoc. Viv. Santa Rosa; A.H. Renacer de Julio; Franja Comercial; Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6; Av. Andrés Avelino Cáceres.

Es así como Sedapal reveló que este lunes 8 de septiembre tiene cortes programados del servicio de agua potable en al menos en cuatro distritos de la capital, hasta el cierre de esta nota.