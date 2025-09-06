Juan José Santiváñez viaja a Suiza: Gobierno confirma que el PJ levantó su impedimento de salida del país

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno confirmó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, viajará a Suiza este sábado 6 de septiembre para representar al Perú en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de que el Poder Judicial (PJ) levantara temporalmente su impedimento de salida del país.

Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del PJ

A través de la Resolución Suprema N.º 190-2025-PCM se dio a conocer la autorización del viaje de Santiváñez Antúnez a Suiza, del 6 al 11 de septiembre, para "fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas".

Incluso, se revela que intervendrá en el debate general sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y sostendrá reuniones bilaterales con dicho organismo y con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de participar en el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La autorización causó controversia, ya que antes de su publicación se tenía entendido que el titular del MINJUSDH tenía una orden judicial de impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias. Tras esta situación, el Ejecutivo informó que dicha medida restrictiva había sido levantada por la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, 5 de septiembre.

"Cabe señalar que ayer en horas de la tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución levantando la medida restrictiva de impedimento de salida del país. Tras esta decisión judicial, se autorizó formalmente su viaje para participar en las reuniones programadas", se lee en el portal oficial del Ejecutivo.

Juez suspendió impedimento de salida del ministro

El Exp. N.º 0009-2025-2-5001-JS-PE-01 revela que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, atendido por el juez supremo Edhín Campos, concedió el permiso de viaje y suspendió temporalmente el impedimento de salida del país de Santiváñez en "su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos".

La resolución judicial detalla que el ministro deberá "dar cuenta a esa judicatura de la fecha de retorno, bajo apercibimiento de informarse al representante del Ministerio Público, para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento".

En ese marco, el PJ solicita que se oficie a la Oficina General de Administración y Finanzas - Trámite Documentario de Migraciones a fin de que levante el impedimento de salida del territorio nacional desde el 6 al 11 de septiembre.

Enfatizan que una vez que Juan José Santiváñez retorne al Perú, se reactivará la medida restrictiva por 18 meses que pesa en su contra, conforme a lo ordenado en la resolución N.º 5 del 16 de junio del 2025.

De esta manera, se reveló que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, viaja a Suiza con autorización de Dina Boluarte y del Poder Judicial: Juez suspendió su impedimento de salida del país por cinco días.