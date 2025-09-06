Alfredo Benavides sorprende al revelar por qué puso fin a su amistad con Andrés Hurtado

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de la amistad entre Alfredo Benavides y Andrés Hurtado, hoy recluido en el penal de Lurigancho, sorprendió a todo el mundo artístico. En el pódcast de Magaly Medina, el actor cómico reveló por primera vez los motivos que lo llevaron a cortar con el popular 'Chibolín'.

¿Por qué Alfredo rompió su amistad con Chibolín?

Durante su entrevista con Magaly Medina, Alfredo Benavides no tuvo reparos en describir cómo era la dinámica de su amistad con Andrés Hurtado antes de la prisión del conductor. Recordó que las llamadas podían llegar a cualquier hora, incluso a la 1 de la mañana, y que él siempre respondía al llamado.

Sin embargo, empezó a notar comportamientos extraños y dejó entrever que el fin de la amistad se debió a hechos en los que se utilizó su nombre sin su consentimiento.

"Yo rompí mi amistad prácticamente con él porque me enteré de muchas cosas que habían pasado en las cuales se había tomado mi nombre y corté con él", sentenció.

Además, describió a Andrés Hurtado como alguien capaz de meterse en cualquier situación sin miedo alguno. Relató que podía solucionar problemas y aparecer en lugares donde ni siquiera se lo pedían.

"Yo le podía decir, tengo un problema con una persona en tal sitio y él iba. Sin que le digas también iba y decía, 'Perdón, usted tiene un problema con tal'", recordó.

Pero lo que antes parecía valentía, ahora le resulta una actitud temeraria que, en sus palabras, "es lo que le está pasando actualmente" en alusión a su proceso judicial por presunto tráfico de influencias y cohecho activo.

¿Por qué no lo ha visitado en Lurigancho?

Otro punto que generó comentarios fue la razón por la que Alfredo Benavides no ha visitado a Andrés Hurtado en el penal de Lurigancho. Según explicó, su decisión no solo se debe a la ruptura de la amistad, sino también porque el propio Chibolín no acepta visitas de nadie.

"Me enteré de varios hechos en los que usaron mi nombre. Por eso decidí cortar relación. Además, él no acepta visitas de nadie. Es público que no quiere recibir a nadie", detalló.

El cómico también reveló que la investigación en torno a Chibolín lo salpicó, obligándolo a rendir su testimonio ante la Fiscalía tras versiones de terceros que lo involucraban indirectamente. A pesar de ello, aseguró confiar en que la verdad saldrá a la luz y que la justicia deberá definir responsabilidades.

Lo que parecía una amistad sólida terminó en una ruptura definitiva. Alfredo Benavides reveló que la decisión de cortar con Andrés Hurtado nació tras descubrir situaciones que lo afectaron personalmente, ya que se habría usado su nombre sin su consentimiento.