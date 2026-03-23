Premier no descartó otorgar bonos a transportistas por alza de precio del petróleo: "Estamos viendo las posibilidades"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se pronunció en torno al incremento del costo del petróleo debido al conflicto armado en el Medio Oriente. Al respecto, precisó que desde el Ejecutivo se están evaluando diversas medidas para que

Cancillería ha expresado su preocupación

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el premier indicó que desde la Cancillería del Perú, liderada por el ministro Hugo de Zela, se ha expresado una seria preocupación debido a los constantes ataques por parte de diversos países del Medio Oriente.

En esa línea, Arroyo precisó que desde las diversas carteras del Estado se estarían tomando medidas con la finalidad de reducir el impacto en la economía nacional. Uno de los anuncios que realizó entorno a dicha crisis es que, se convocará a una reunión a los transportistas, quienes se han visto afectados ante el incremento del costo de petróleo.

"La primera medida que vamos a tomar va a ser que nos vamos a reunir con los transportistas, por ejemplo, definitivamente para ver de qué manera ellos no solamente por este impacto mundial, sino por la inseguridad y extorsiones, vamos a ver de qué manera se les puede ayudar a los transportistas hasta que esto se normalice, esperemos que se normalice, hay que tener fe en eso", dijo a Panorama, el último domingo 22 de marzo.

De tal modo, el premier indicó que en dicho encuentro no solo se trataría el tema del conflicto del Medio Oriente, sino también otra problemática que los aqueja día a día como la crisis de inseguridad ciudadana; ello en el marco de los constantes ataques armados perpetrados por extorsionadores contra empresas de transporte público.

Evaluarán medidas para "ayudar" a transportistas

Además, indicó que verán la manera de brindar algún tipo de ayuda a los transportistas que, en muchos casos han tenido que subir el precio de los pasajes ante dicha problemática en el costo del petróleo. Ante ello, indicó que se espera la situación vuelva a la normalidad para que continúen con sus labores respectivas.

Cabe mencionar que, Arroyo no descartó una posible entrega de bonos para los transportistas debido a esta problemática. Según precisó, se estarían evaluando las posibilidades para ello, por lo que se están estudiando los diversos factores.

Es así como, el premier Luis Arroyo ha respondido ante las advertencias de los diversos transportistas en el marco del alza de precio del petróleo, el cual estaría afectando sus bolsillos. Al respecto, el Estado está evaluando brindarles ayuda.