Establecen pasaje de S/1.50 en la ruta 101 ante incremento del precio del combustible

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gerente de Calisur Ruta 101, Eugenio Caballero detalló que la subida del pasaje a S/1.50 se relaciona directamente con el aumento del precio del combustible. Además, agregó que en tramos más largos y por trochas el gasto de combustible es mayor, justificando así la variación en el costo del traslado.

El gerente indicó que actualmente cuentan con 48 unidades, aunque no todas están operando por mantenimientos y problemas mecánicos.

"Algunas no quieren salir, no quieren ganar plata. A veces van al taller, a veces por la llanta, a veces unos 5 o 6 unidades no han salido porque se rompen las muelles", afirmó.

Falta de coordinación

Asimismo, señaló que la Municipalidad Provincial de Tacna no fue notificada del ajuste tarifario. "No tenían conocimiento, es oferta y demanda. Podemos cobrar un S/1.50, S/1.40, S/1.20", indicó.

Caballero precisó que la comuna provincial aún no responde a las solicitudes para habilitar más buses en horas punta. "Ya he hecho el trámite. Ahí están documentos, mensajes y fotos, pero hasta ahorita no me salen las resoluciones. Estoy esperando".

Consecuencias para la comunidad

La situación ha dejado a varios niños caminando hacia sus colegios, generando preocupación entre padres y vecinos de la zona de Promuvi Señor de Los Milagros.

La empresa también enfrenta resistencia de choferes, quienes cuestionan que no ganan lo suficiente debido al incremento del combustible. "Los choferes no quieren salir, porque el costo del combustible ha subido. Ya no saben qué hacer para que la unidad funcione", afirmó.

Operativos y fiscalización

Por su parte, inspectores de Transportes de la Municipalidad Provincial de Tacna realizaron un operativo preventivo este jueves tras las denuncias de vecinos de Promuvi Señor de los Milagros sobre la falta de recojo en horas punta de buses en las rutas 101 y 203.

La comuna provincial enfatizó que no se permitirán abusos en el servicio de transporte público. Los representantes de las empresas fueron notificados para presentar su descargo ante la Subgerencia de Transporte. Señalaron que los operativos buscan garantizar que los buses cumplan con la frecuencia de 2 a 3 minutos establecida por la Ordenanza Municipal 040-2016.

Reunión y acuerdos

Tras sostener una reunión, el alcalde del distrito Gregorio Albarracín, Niel Zavala con vecinos del Promuvi Señor de los Milagros y dirigentes de las rutas 101 y 203, se acordó no incrementar el costo del pasaje escolar.

De esta forma, los transportistas garantizan que los estudiantes continuarán accediendo al transporte sin variaciones en la tarifa. Asimismo, permitirá que los niños del Promuvi se trasladen a tiempo a sus respectivos planteles.