Experto sobre abastecimiento de GLP: "Este fin de semana el tema logístico debería solucionarse"

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, se refirió al continuo alto precio del GLP y explicó que en cuestiones logísticas, de abastecimiento, se solucionará este fin de semana, por lo que debería bajar también el precio. Sin embargo, recordó que se debe tomar en cuenta la crisis en Medio Oriente.

¿Cuándo bajarán los precios?

En entrevista para Defensa de la Verdad, el experto explicó ciertos datos que se deben tomar en cuenta que influencien en el precio de los combustibles, especialmente del GLP, que también estaría impactado por el conflicto en Medio Oriente.

"También viene de Cusco, que se va a Pisco, otro producto, que es de los líquidos de gas natural, esos van a Pisco a una planta y de esos líquidos sacamos el GLP (...) Camisea nos da el 70% de la demanda nacional el otro 30% lo tenemos que importar, como la gasolina, el diésel, nuestro país importa combustibles. Si nosotros importamos, como cualquier producto va a depender mucho del precio internacional", explicó.

Sumado a ello, se debe tomar en cuenta que el GLP que llega de Pisco y el importado, llega por el puerto del Callao, por lo que cuando hay oleajes anómalos o algún cambio en el clima que afecte al mar, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) se ve obligada a cerrar los puertos. La medida genera que los buques no puedan descargar el GLP.

"Recién este fin de semana, el viernes, terminó la descarga de un buque, comenzó la de otro y se supone que ya este fin de semana, hablando del GLP, deberían haber los productos completos en las plantas y comenzar la distribución que también ha tenido un problema por el embalse de usuarios de gas natural que se fueron al GLP. Entonces, se supone que esta semana el tema logístico del GLP se debería solucionar", detalló.

Minem garantiza abastecimiento de GLP

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el abastecimiento de combustibles está garantizado en todo el país gracias al arribo de nuevos buques, la normalización de los despachos y el incremento de la producción nacional, en medio del alza de precios.

Mediante un comunicado, el Gobierno precisó que los despachos de combustibles se vienen regularizando progresivamente desde el pasado 13 de marzo, permitiendo cubrir sostenidamente la demanda interna en hogares, comercios y transporte vehicular.

El sector Energía y Minas también anunció la llegada del buque de importación NICE de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que culminó la descarga de 140 mil barriles en el Terminal Multiboyas de Zeta Gas. Este reforzamiento del suministro se inició la fecha en mención.

Es en ese sentido, que el exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, adelantó que este fin de semana se debe solucionar el abastecimiento de GLP.