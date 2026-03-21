Cae líder de banda de extorsionadores, 'La Nueva Generación de Huáscar', dedicada a extorsión y sicariato

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron al presunto cabecilla de la banda criminal denominada 'La Nueva Generación de Huáscar', la cual se dedicaba a actividades delictivas como la extorsión, sicariato, entre otros, en los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Ejecutaron operativo policial

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, los agentes policiales ejecutaron un operativo en horas de la noche del último viernes 20 de marzo y, producto de ello, detuvieron a Luis Carlos Gómez Ramírez, alias 'Pegajoso', quien sería el líder de dicha organización.

En esa línea, agentes de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) de Lima Este participaron en la intervención que se realizó contra el presunto cabecilla de la banda 'La Nueva Generación de Huáscar'. Los integrantes de dicha organización se dedicarían a sembrar el terror entre comerciantes y empresas de transporte público.

PNP brindó detalles sobre intervención

Desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal, en el Cercado de Lima, el coronel PNP Morón brindó detalles sobre lo que fue la intervención de Gómez Ramírez, quien tiene 42 años de edad. Según indicó, no se descarta que la banda haya cometido delitos como el sicariato.

De tal modo, precisó que dicha banda tenía como víctima a la empresa de buses de la línea 52 conocida como 'T', la cual ya había sido atacada a balazos en noviembre del 2025. Si bien las empresas de transporte no habrían brindado información sobre los montos que se les exigen, por temor, la Policía Nacional tiene conocimiento de que sí están ejecutando dichos pagos a las bandas.

"Una de las víctimas que se ha identificado es la línea 52, la línea de Los Morados, en SJL ya hubo ataques contra ellos, hubo la muerte de un conductor, han disparado cuando el carro estaba con pasajeros", precisó el coronel.

Asimismo, ratificó que la Policía Nacional viene realizando un trabajo firme para dar con la captura de extorsionadores con la finalidad de erradicar la criminalidad organizada, la extorsión, el sicariato y otros delitos que día a día causan daño a la ciudadanía.

Cabe mencionar que, durante su intervención, agentes policiales incautaron cacerinas abastecidas con municiones y un celular, el cual será objeto de la pericia para extraer la información y determinar una posible complicidad con otros individuos.

Para concluir, el coronel PNP Morón informó que el presunto líder de la banda 'La Nueva Generación de Huáscar', ya había sido detenido antes, por tenencia de armas de fuego; sin embargo, fue liberado. "Estamos trabajando para que no pueda salir", precisó.