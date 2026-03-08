Ministerio de Cultura anuncia cierre temporal de 10 museos de Lima por crisis del gas: ¿Cuáles son y hasta cuándo?

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La grave crisis por el desabastecimiento de GNV impacta más sectores. En el marco de las medidas de reducción drástica del consumo de gas natural y desplazamientos, el Ministerio de Cultura anunció el cierre temporal de 10 de sus museos en Lima.

10 museos en Lima suspenderán atención desde este lunes

Este domingo, el Gobierno pidió a la ciudadanía contribuir a superar la contingencia, adoptando medidas responsables para el ahorro de su consumo. Para ello, exhortó a que se reducan los desplazamientos vehiculares.

Este pedido se dio luego de que el Ejecutivo dispusiera el teletrabajo y clases virtuales por una semana para mitigar la escasez de GNV. Ello mientras se repara el ducto de Camisea y, posteriormente, se restablezca el servicio.

En esa línea, el Mincul emitió un comunicado en el que señala que los museos administrados por el organismo en la capital no brindarán atención del 9 al 14 de marzo, con el fin de racionalizar recursos energéticos y "garantizar la continuidad de los servicios productivos".

El sector Cultura finalizó su breve anuncio invitando a la población a continuar visitando sus museos en las próximas semanas.

Lista de museos nacionales que estarán cerrados temporalmente

Los museos del Mincul en Lima son 10, divididos en tématicos y de sitio, siendo estos últimos asociados a zonas arqueológicas. Los temáticos son los siguientes:

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre)

(Pueblo Libre) Museo Nacional de la Cultura Peruana (Cercado de Lima)

(Cercado de Lima) Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM (Miraflores)

(Miraflores) Museo de Arte Italiano (Cercado de Lima)

(Cercado de Lima) Casa Museo José Carlos Mariátegui (Cercado de Lima)

Los museos de sitio, que están ubicados directamente en las huacas o complejos arqueológicos, son:

Museo de Sitio Pachacamac (Lurín)

(Lurín) Museo de Sitio Huaca Pucllana (Miraflores)

(Miraflores) Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco (Ate)

(Ate) Museo de Sitio Huallamarca (San Isidro)

(San Isidro) Museo de Sitio El Mirador del Cerro San Cristóbal (Rímac)

MML garantizará continuidad de servicios esenciales pese medidas por gas

En contraparte, la Municipalidad de Lima anunció que acatará parcialmente estas medidas dispuestas por el gobierno central, a fin de garantizar los servicios esenciales para la capital, por decisión del alcalde Renzo Reggiardo.

"Seguiremos brindando los servicios esenciales para la ciudad de Lima, por ello, garantizamos el funcionamiento de las áreas de seguridad ciudadana, fiscalización y control, limpieza pública, ordenamiento del tránsito, mantenimiento de vías y atención en salud", se lee en el escrito.

