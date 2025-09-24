¡Prepárate! Anuncian corte de agua para este jueves, 25 de septiembre: ¿Qué distritos se verán afectados?

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Sin agua por más de 10 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta cortes programados para este jueves, 25 de septiembre. Conoce aquí cuáles serán los distritos que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio en Lima Metropolitana.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

La empresa estatal, a través de su canal de difusión en WhatsApp, detalló que la interrupción será temporal y se debe a trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave, orientados a optimizar la calidad del suministro y la distribución en algunas zonas de la capital.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar las acciones preventivas necesarias para que sus hogares no se vean afectados con el corte de agua. A continuación te revelamos los horarios en que llevará a cabo la suspensión del servicio este jueves.

Sin agua en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Las Praderas de La Molina, Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. Portada del Sol I y II etapa, Urb. Portada del Sol Aeronáutica.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Corte temporal en SJL

Limpieza de reservorio. Sector 424.

Áreas afectadas: A.H. Cangallo, A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampliac. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero, A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxitos, AF Cerito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, Agru. 28 de Julio, A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II, A.H. César Vallejo.

Suspensión del servicio en Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Laura Caller, A.H. Los Olivos, A.H. San Martín, A.H. San Martín de Porres, A.P.V. Covtcse, A.P.V. Santa Elisa, Asoc. Alameda de Villa Sol, Asoc. Alameda de Naranjal, Coop. Santa Elisa, Urb. Los Naranjos, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa, Urb. Santa Elisa 1ra etapa, Urb. Santa Elisa II etapa.

Limpieza de reservorio. Sector 84.

En Miraflores

Áreas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. Santa Cruz, Av. José Pardo, Av. Comandante Espinar, Av. Angamos Oeste.

Ejecución de empalme. Sector 54.

Es así como Sedapal anunció que este jueves, 25 de septiembre, realizará el corte de agua en los distritos de Miraflores, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, La Molina, hasta el cierre de esta nota. Se aconseja revisar el portal oficial de la empresa estatal para evitar sorpresas.