Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles, 24 de septiembre?

El precio del dólar en Perú tiene una gran importancia económica y social, ya que influye en diversos aspectos clave de la economía del país. Es por ello, que te revelamos cuál es su tipo de cambio para la jornada de este miércoles, 24 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles?

El precio del dólar no solo afecta a los grandes actores económicos, sino que también tiene un impacto directo en las decisiones cotidianas de las personas, desde el precio de un celular importado hasta el costo de una hipoteca.

La economía de un país puede verse afectada por la variabilidad del tipo de cambio y, a su vez, influir en las expectativas y comportamientos de consumidores e inversionistas. Es por ello, que te revelamos cuál es el comportamiento de esta moneda estadounidense en nuestro país, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.495

S/3.495 Venta: S/3.509

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran una leve baja respecto a los precios revelados para el día de ayer, 23 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3.499 y la venta correspondía a S/3.510.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 23 de septiembre?

El comportamiento del dólar es monitoreado tanto por los gobernantes como por los ciudadanos debido a sus efectos en el comercio, la inflación, las inversiones y la estabilidad financiera. En ese marco, no solo es importante saber cuál es su precio durante el día, sino también cuál fue su cierre. Dicha información puedes encontrarlo en el portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP):

El precio del dólar en el país cerró el 23 de septiembre de 2025 en 3,5020, (con una apertura de 3,5045). Mientras que el día 22 cerró con 3,5030 (con una apertura de 3,4965).

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.485 | Venta S/ 3.510.

Recuerda que estos valores pueden variar conforme pasan las horas debido a una serie de factores económicos, políticos y globales que afectan tanto la oferta como la demanda de dólares.

¿Dónde ver el precio del dólar?

Si deseas tomar decisiones seguras en operaciones en dólares, no dudes en consultar no solo la página de SUNAT, sino también estas otras entidades:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

y Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

