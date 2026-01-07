¡Prepárate! Corte de agua programado para el 8 de enero: ¿Tu distrito se verá afectado el jueves?

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este jueves 8 de enero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Anuncian corte de agua en Lima

La empresa estatal de Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua potable para cubrir necesidades básicas durante el periodo de restricción establecido para este jueves 8 de enero desde muy temprano.

La entidad, a través de sus redes sociales, precisó que el corte temporal se deberá a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar que el servicio sea de la mejor calidad para la ciudadanía y evitar inconvenientes en un futuro. Algunas de las acciones que se ejecutarán son la limpieza de reservorios y la ejecución de empalme en distritos de Lima Metropolitana.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado.

En ese marco, ten en cuenta si tu zona está dentro de la lista de los que no contará con el servicio de agua potable por un determinado horario:

Sin agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. El Progreso I Sector; A.H. Progreso Zona I Comité 73, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Porras Barrenechea, A.H. Villa Esperanza, A.H. Villa Esperanza Ampl., A.H. Villa Esperanza Comités 8,9,10, 11 y 12, P.J. El Progreso I, II, III y IV sector, P.J. El Progreso Zona Ampl., P.J. Porras Barrenechea, P.J. Villa Esperanza.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 357.

En Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Habilitaciones del sector 308 Sub-sector 308-9 / R - Paraíso I, A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto. Cuadrante: Prolongación Belén, Av. Belén, Av. El Paraíso, Pasaje San Felipe, Calle S/N. A.H. Las Rocas de la Paz, P.J. San Gabriel Sec. Vallecito Alto, A.H. José C. Mariátegui, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Los Álamos, Ampl. El Paraíso, Lomas del Paraíso, Fortaleza del Paraíso, A.H. Villa del Paraíso, A.H. El Paraíso, Las Flores del Paraíso.

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 308.

Asimismo, la empresa estatal resalta que la interrupción temporal del servicio en este distrito de VMT también se registrará en: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, Proy. Integ. Setor Nuevo Paraíso. Cuadrante: Prolongación Belén, Av. Belén, Av. El Paraíso, Pasaje San Felipe, Calle S/N, Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

¿Qué hacer si no vuelve el agua?

Pues bien, Sedapal les recuerda a los usuarios de que en caso el agua no vuelva a sus hogares en el horario establecido, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, y así saber el motivo detrás de la demora.

Así que ante el anuncio anticipado de que no habrá agua en al menos dos distritos, hasta el cierre de esta nota, la empresa exhorta a todos a mantenerse informados sobre cualquier cambio de la medida y juntar el recurso hídrico en recipientes limpios desde ya.