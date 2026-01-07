¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este miércoles, 7 de enero

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar este miércoles 7 de enero, te permitirá tomar decisiones estratégicas que ayuden a cuidar tu economía. En ese marco, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio hoy en Perú.

¿Bajó el precio del dólar hoy en Perú?

Momentos de tensión se vive a nivel internacional tras la intervención del gobierno de Donald Trump y alegar que la presidenta interina de Venezuela deberá entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos. Ello, días después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada por la Delta Force, unidad de élite estadounidense.

Esta situación generó incertidumbre a nivel geopolítico, especialmente por saber si esta acción de EE. UU. tendrá repercusiones no solo en el valor del petróleo, sino también en el del dólar en el mercado cambiario del Perú. Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre el comportamiento de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta este miércoles, 7 de enero.

Recuerda que las fluctuaciones de la moneda extranjera en nuestro país se deben a diversos factores como las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), así como el precio de las commodities, inestabilidad política e intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Los valores reflejados por la Sunat en su portal oficial, que puedes acceder a través de este LINK, revelan una ligera variación en comparación al día de ayer, 6 de enero. Pues bien, la compra de esta divisa era de S/3.356, mientras que la venta era de S/3.372.

Tipo de cambio del dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.370.

Así cerró el dólar ayer, 6 de enero

Asimismo, el BCRP revela en su página web que el dólar cerró el martes, 6 de enero, en 3,3630, (con una apertura de 3,3610), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3603, con un máximo de 3,3630 y un mínimo de 3,3570.

Así que recuerda que si estás pensando en comprar o vender dólares este miércoles, 7 de enero, es ideal saber primero cuál es su valor actual en el mercado cambiario de Perú y así evitar pérdidas.